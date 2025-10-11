11 de octubre de 2025
CARTELERA CULTURAL 11 DE OCTUBRE
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Región de Magallanes y Antártica Chilena
Esta es la selección de panoramas de la presente semana, de nuestra Cartelera Cultura:
Noticias
Relacionadas
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL INFORMA SOBRE SISMO EN EL PASO DRAKE Y COORDINACIÓN DE EMERGENCIA EN ZONA ANTÁRTICA
Autoridades activaron los protocolos correspondientes y confirmaron la cancelación de la amenaza de tsunami para la zona antártica.
Autoridades activaron los protocolos correspondientes y confirmaron la cancelación de la amenaza de tsunami para la zona antártica.
Noticias
Destacadas
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales