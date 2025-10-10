LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA FINALIZA CELEBRACIÓN DE SUS 150 AÑOS EN PUNTA ARENAS CON MUESTRA ITINERANTE

​La tarde de este jueves se dio inicio a la exposición itinerante “Nuestros Edificios Públicos. 150 años Dirección de Arquitectura MOP”, con la que este organismo ha estado conmemorando su siglo y medio de existencia a lo largo del país y que culmina su recorrido en la Región de Magallanes y de Antártica Chilena, en el salón Zonaustral de la Zona Franca de Punta Arenas.



La exposición se compone de un recorrido por las principales obras de edificación pública construidas, con especial énfasis en los proyectos de la Región de Magallanes, como el Hospital de Puerto Natales, la habilitación y construcción del primer Archivo y Biblioteca Regional en la zona, el gimnasio Zavattaro en Porvenir, la Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas, la restauración de la Primera Compañía de Bomberos y la construcción del Centro Subantártico, entre decenas de otras iniciativas que se han impulsado en la región más austral del país.

En la ceremonia de inauguración participaron el seremi de Gobierno, Andro Mimica, el seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández Vera, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Punta Arenas, Cristóbal Bascuñán Illanes, representantes de las fuerzas armadas, del Ministerio Público, empresas constructoras, consultores y jefes de servicio de diversos organismos públicos.



Quién dio la bienvenida a esta actividad fue el gerente subgerente comercial de Zonaustral, Jorge Tafra, expresando que “para nosotros, como Zonaustral, es un orgullo ser parte de esta conmemoración y poder albergar en nuestra Sala Zonaustral una muestra tan significativa como ‘150 años de Nuestros Edificios Públicos’. Este espacio recibe diariamente a miles de visitantes, lo que nos permite acercar la historia, la arquitectura y el desarrollo del país a la comunidad. Queremos invitar a todos quienes nos visiten a recorrer esta exposición y conocer más sobre el valioso legado de la arquitectura pública en Chile.”



Por su parte, el seremi de Obras Públicas de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Luis Hernández, destacó que “estamos orgullosos del profesionalismo y dedicación de la Dirección Regional de Arquitectura, que lidera en gestión de edificación pública, constituyéndose en un referente en materias de calidad de servicio, estando presente en obras regionales de trascendencia en el marco de las políticas públicas y contribuyendo a mejorar desde su conocimiento las obras de infraestructura que realiza el MOP”.



Durante la ceremonia se vivieron emotivos momentos, con el reconocimiento a funcionarios, funcionarias y ex miembros de la organización, destacando su compromiso y labor desempeñada por décadas en la Dirección de Arquitectura.



Creada el 25 de enero de 1875, como la Oficina Central de Arquitectos Civiles (Decreto n°264) la Dirección de Arquitectura comenzó su historia como servicio dependiente del entonces Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción. Desde entonces tuvo distintas denominaciones, hasta que el 4 de julio de 1953 se aprobó la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas en la cual se designó definitivamente al Servicio como Dirección de Arquitectura.



El director regional de Arquitectura, Jorge Cortés Pereira, relevó la trayectoria de la Dirección de Arquitectura, tanto en la construcción como en el diseño de la edificación pública, explicando que “el objetivo de esta exposición es hacerla participativa a la comunidad, a todos los actores que participan en el proceso preinversional y de gestión de la edificación pública y recibir también la opinión de la comunidad. Esta exposición apunta a promover tres líneas de trabajo que ha desarrollado la Dirección de Arquitectura, vinculada a patrimonio y futuro, a construcción sustentable y cambio climático, y ciudadanía y participación ciudadana”.



La muestra estará abierta a todo el público hasta el próximo miércoles 15 de octubre, en la sala Zonaustral de la Zona Franca de Punta Arenas, en horario continuado de 10:30 a 20:00 horas.



Edificación pública más inclusiva



En el marco de esta celebración, la Dirección de Arquitectura está promoviendo una nueva publicación con orientaciones de género para la edificación pública titulada “Ampliando Derechos, Género y Diversidades: Conceptos y Criterios de Diseño en la Edificación Pública”, una herramienta que busca contribuir a mejorar la calidad de la arquitectura pública a través de la actualización de orientaciones de diseño, que respondan a las necesidades de mayor inclusión, igualdad y sustentabilidad, para que la ciudadanía pueda hacer uso de los espacios en su diversidad social, cultural, de género y territorial.

Esta guía y sus anexos pueden ser descargados desde el sitio web institucional:

https://arquitectura.mop.gob.cl/arquitectura-publica-con-enfoque-de-genero/





