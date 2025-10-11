11 de octubre de 2025
INSUCO SE PREPARA PARA RECIBIR EL TODE PUQ 2025
Doce equipos de debatientes, una veintena de jueces y dos intensas jornadas de debate recibirá el INSUCO de Punta Arenas en el torneo más importante de la temporada.
La tarde de este viernes se dio la palabra a los jóvenes en el marco del torneo interescolar de debate competitivo de Punta Arenas (TODE PUQ), en su segunda versión, y en una nueva competencia de la Sociedad Austral de Debate. La disciplina que sigue a paso firme su crecimiento cierra la temporada 2025 en tierras australes con un evento que promete ser el más importante en las dos décadas de historia que tiene este deporte académico.
Con más de medio centenar de jóvenes, más de una docena de profesoras y profesores, una veintena de jueces de distintas procedencias (Punta Arenas, Temuco, Santiago, México, Costa Rica), números inéditos para los locales, el torneo más importante del año podría pasar a la historia como el más importante hasta el momento.
20 AÑOS DE DEBATE
En 2005 se realizó el primer torneo de debate competitivo en la región, en honor a la memoria histórica y como un homenaje a algunas de las personas que dieron vida a esa iniciativa, un profesor y cinco estudiantes universitarios, la organización de la actual competencia, ha nombrado las seis salas en que se disputarán los encuentros con sus nombres:
Guillermo Godoy
Natacha Alarcón
Viviana Gómez
Sebastián González
Mauricio Bahamonde
Rodrigo Castro
COLABORACIONES
Desde el año pasado, la Sociedad Austral de Debate a materializado amistad y alianzas con distintas instituciones vinculadas a la disciplina y otras que ven en la instancia una oportunidad de desarrollo; especialmente la relación con la ACHDE, organizadores del Mundial Escolar de Debate, ha permitido el contacto con personas que participarán de la máxima instancia y realizarán la “previa” al mundial en tierras australes. La lista completa de instituciones colaboradoras que hacen posible el TODE PUQ este año son:
Asociación Chilena de Debate
Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Temuco
H2V Magallanes
INSUCO José Menéndez de Punta Arenas
Liceo HHC Experimental Bilingue José Figueres Ferrer, de Costa Rica
Sociedad de Debate de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Sociedad de Debate de la Universidad de Chile
En el marco de la colaboración para materializar este proyecto, la directora del INSUCO, la profesora Ivonne Hermosilla Bellenger, ha manifestado su alegría de poder recibir el evento en el establecimiento, la que se multiplica al poder contar con un equipo que represente al céntrico establecimiento.
