Punta Arenas,
11 de octubre de 2025

INSUCO SE PREPARA PARA RECIBIR EL TODE PUQ 2025

Doce equipos de debatientes, una veintena de jueces y dos intensas jornadas de debate recibirá el INSUCO de Punta Arenas en el torneo más importante de la temporada. ​

TODE PUQ

La tarde de este viernes se dio la palabra a los jóvenes en el marco del torneo interescolar de debate competitivo de Punta Arenas (TODE PUQ), en su segunda versión, y en una nueva competencia de la Sociedad Austral de Debate. La disciplina que sigue a paso firme su crecimiento cierra la temporada 2025 en tierras australes con un evento que promete ser el más importante en las dos décadas de historia que tiene este deporte académico.

Con más de medio centenar de jóvenes, más de una docena de profesoras y profesores, una veintena de jueces de distintas procedencias (Punta Arenas, Temuco, Santiago, México, Costa Rica), números inéditos para los locales, el torneo más importante del año podría pasar a la historia como el más importante hasta el momento.

20 AÑOS DE DEBATE

En 2005 se realizó el primer torneo de debate competitivo en la región, en honor a la memoria histórica y como un homenaje a algunas de las personas que dieron vida a esa iniciativa, un profesor y cinco estudiantes universitarios, la organización de la actual competencia, ha nombrado las seis salas en que se disputarán los encuentros con sus nombres: 

Guillermo Godoy

Natacha Alarcón

Viviana Gómez

Sebastián González

Mauricio Bahamonde

Rodrigo Castro

COLABORACIONES

Desde el año pasado, la Sociedad Austral de Debate a materializado amistad y alianzas con distintas instituciones vinculadas a la disciplina y otras que ven en la instancia una oportunidad de desarrollo; especialmente la relación con la ACHDE, organizadores del Mundial Escolar de Debate, ha permitido el contacto con personas que participarán de la máxima instancia y realizarán la “previa” al mundial en tierras australes. La lista completa de instituciones colaboradoras que hacen posible el TODE PUQ este año son:

Asociación Chilena de Debate

Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Temuco

H2V Magallanes

INSUCO José Menéndez de Punta Arenas

Liceo HHC Experimental Bilingue José Figueres Ferrer, de Costa Rica

Sociedad de Debate de la Pontificia Universidad Católica de Chile

Sociedad de Debate de la Universidad de Chile

En el marco de la colaboración para materializar este proyecto, la directora del INSUCO, la profesora Ivonne Hermosilla Bellenger, ha manifestado su alegría de poder recibir el evento en el establecimiento, la que se multiplica al poder contar con un equipo que represente al céntrico establecimiento.


