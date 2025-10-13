INTERCAMBIO COMERCIAL CRECE 7,8% EN LOS PRIMEROS NUEVE MESES DEL AÑO Y ALCANZÓ LOS US$145.660 MILLONES

Marcando el mayor monto exportado para un período similar desde que existen registros. Se observaron valores récord en los envíos de la minería, la industria frutícola, los alimentos y los servicios.

Entre enero y septiembre de este año, el intercambio comercial del país totalizó US$ 145.660 millones, con un crecimiento del 7,8% respecto al mismo período de 2024, alza equivalente a US$ 10.519 millones. Lo anterior, impulsado por el dinamismo tanto de las exportaciones como de las importaciones. Dado el mayor valor exportado, la balanza comercial presentó un saldo positivo de US$ 13.055 millones.



Respecto a las importaciones del país, el estudio señala que mantienen su dinamismo, alcanzando operaciones por US$ 68.701 millones, exhibiendo un alza del 11,4% frente a los primeros nueve meses de 2024, lo que se tradujo en US$ 7.046 millones.



Así lo indica el último Informe Comercial Mensual elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.



La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, valoró estas cifras y señaló que "estos positivos resultados, que han sido tendencia en los últimos meses, nos motivan a seguir profundizando la diversificación de mercados y la sofisticación de nuestra oferta exportadora. Queremos que Chile continúe siendo reconocido como un socio estratégico, confiable y con una propuesta exportadora moderna, sostenible y de alto valor agregado".



Agregó que "en un contexto global desafiante, hoy más que nunca el trabajo mancomunado entre el sector público y privado sigue siendo el motor para que el país mantenga esta ruta de crecimiento sostenido".



Durante el período enero-septiembre, las exportaciones alcanzaron los US$ 76.959 millones, lo que es un alza anual de 4,7%. El monto es el mayor valor registrado para un período similar. Se observaron cifras récord en exportaciones tradicionales y no tradicionales.



En minería, las ventas por US$ 44.059 millones reflejaron un crecimiento de 5,9%, marcando un récord histórico. Destacaron los embarques de concentrados de cobre, que sumaron US$ 25.362 millones. El carbonato de litio registró envíos por US$ 1.326 millones. En suma, la minería representó el 57,3% de las exportaciones nacionales de bienes.



Sobre las frutas frescas, los embarques fueron US$ 6.608 millones, lo que significó un alza de 1,8%, con aumentos en paltas, manzanas, ciruelas, kiwis, peras, limones, cranberries, nectarines, zarzaparrillas, granadas, clementinas, frambuesas y frutillas. Respecto de los frutos secos, las ventas totalizaron US$ 643 millones, igual a un aumento de 36%. El sector impulsadas por avellanas, nueces, almendras y castañas.



En torno a la industria de alimentos, las operaciones sumaron US$ 10.180 millones reflejando una subida de 7,7%, donde se destacan los salmónidos, jibias y jureles congelados, arándanos congelados, carne de ave congelada, ciruelas deshidratadas, leche en polvo, jugo de manzana, mejillones en conserva, cerezas congeladas, pasas y frambuesas congeladas. Respecto de los productos orgánicos, los envíos fueron por US$ 330 millones en el período, con un crecimiento de 20,5%, con aumentos en berries congelados, arándanos frescos, vinos rosados, vino Chardonnay embotellado, ciruelas frescas, mermeladas de frambuesa y frutillas deshidratadas.



Las exportaciones de vinos fueron de US$ 1.155 millones, lo que significó una baja de 3,6%, debido a la baja en vinos a granel y embotellados. No obstante, se registraron alzas en variedades embotelladas como Sauvignon Blanc, rosados, Chardonnay, espumantes, Pinot Blanc, Riesling y Viognier.



Por último, la manufactura forestal registró embarques por US$ 4.450 millones, lo que significó una caída de 4,3%, afectados por menores envíos de celulosa y madera aserrada. Sin embargo, crecieron los embarques de madera contrachapada, blanks, puertas, madera en plaquitas, ventanas y construcciones prefabricadas.



Exportaciones tradicionales y no tradicionales

Al cierre del tercer trimestre, el análisis de la SUBREI sostiene que las exportaciones de bienes tradicionales representaron el 54,9% del total, mientras que las no tradicionales alcanzaron el 45,1%.



Las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 34.678 millones, lo que reflejó un aumento de 6,1%, equivalente a US$ 2.008 millones. El monto exportado significó el mayor valor registrado para un período similar.



Entre los productos con mayores alzas destacaron: oro, molibdeno, avellanas, salmónidos, yodo, metanol, sulfato de litio, nueces, jurel congelado, filetes de jibia congelados, paltas Hass frescas, pechuga de ave congelada, arándanos congelados, limones frescos, entre otros.



Exportaciones de servicios

El informe comercial subraya que en los primeros nueve meses del año, las exportaciones de servicios continúan anotando cifras récord, con prestaciones al exterior por US$ 2.317 millones, lo que representa el mayor registro para un período similar. Este monto significó un alza de un 15% en relación con el mismo período de 2024 (+US$ 303 millones).



Durante el período enero-septiembre del año en curso, se realizaron prestaciones al exterior de 193 tipos diferentes de servicios, de los cuales 104 registraron alzas en comparación con los mismos meses de 2024.



Se destacan las alzas en servicios de asesoría en gestión de marketing, soporte logístico, promoción y oferta de paquetes turísticos, suministro de infraestructura para operar tecnologías de la información y servicios de procesamiento de información.

Comunicaciones SUBREI

​

