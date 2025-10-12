Punta Arenas,
12 de octubre de 2025

CONAF REALIZÓ JORNADA QUE REFLEXIONÓ SOBRE INCENDIO DEL 2005 EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE Y SU POSTERIOR RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

Con la presencia de autoridades regionales. ​

Incendio 20 años PNTP

Representantes de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) a nivel nacional y regional, así como también de la República Checa, se llevó a cabo en Puerto Natales entre los días 6 al 8 de octubre,  una jornada llamada "Del desastre a la resiliencia: A 20 años del incendio en Laguna Azul" y que recordó las consecuencias del mega incendio que aconteció el año 2005 en el Parque Nacional Torres del Paine.



Está jornada  contó entre sus invitados especiales con la delegación de la República Checa, encabezada por el Embajador en Chile,Pavel Bechny, el director general del Ministerio de Agricultura, Patrick Mlynar; el director del Instituto Nacional Forestal, Jaroslab Kubista; y el experto en restauración ecológica, Martin Smola, quien fue partícipe del proceso en el Parque Nacional Torres del Paine cuando se inició la colaboración checa hace casi dos décadas.



La jornada, de 3 días, se inició con el seminario de carácter técnico sobre diversas temáticas vinculadas al hito, pero, principalmente, con la colaboración surgida tras este acontecimiento entre Conaf en Magallanes con la República Checa a través del posterior proceso de restauración ecológica de las miles de hectáreas afectadas por el fuego. La exposición inicial estuvo a cargo de René Cifuentes, Jefe del Departamento de Protección Contra incendios Forestales (Deprif) en Magallanes, quien se refirió a las características del incendio forestal, desde sus orígenes hasta su extinción total, así como las lecciones aprendidas en la emergencia.



Los siguientes días de la jornada consistieron en un  recorrido por el Parque Nacional Torres del Paine, específicamente por los sectores afectados por las llamas y donde se ha llevado a cabo el proceso posterior de restauración ecológica. En la ocasión, se escucharon relatos a cargo de trabajadores históricos de Conaf que detallaron los primeros minutos tras alertarse de la emergencia. Finalizando la segunda jornada con la plantación en la Administración del parque de un ñirre en el mismo lugar donde hace 15 años, el 2010, se plantó un ejemplar de la misma especie que dio inicio simbólico a la colaboración checa con Conaf.



El tercer y último día concluyó con una visita al vivero forestal de Conaf en Puerto Natales, fruto del convenio con la República Checa y que permitió la transferencia tecnológica de expertos checos y la producción de árboles para la restauración.



Protagonistas de la jornada

Cabe recordar que el incendio del año 2005 en el Parque Nacional Torres del Paine, se inició tras la acción accidental de un turista checo en el sector de Laguna Azul. Está situación que llevó a un amplio despliegue de brigadas a nivel nacional e internacional, fue también el punto inicial de la colaboración chileno-checa en los temas de restauración ecológica del Parque Nacional Torres del Paine.



El Gerente de Bosques y Cambio Climático de Conaf, Jorge Céspedes, llegó hasta Magallanes para participar de la jornada y dirigió unas palabras a los participantes, señalando "la importancia estratégica que para Conaf tiene del tema de restauración ecológica como eje de su acción y como el intercambio de experiencias y colaboración, como el actual con la República Checa, ha permitido un plan a largo plazo".



Para el director regional de Conaf, Mauricio Ruiz, esta jornada "permite retroalimentarnos de la experiencia adquirida y reflexionar sobre cómo estos hitos han impactado en nuestras políticas de acción".



Mientras que el Embajador de la República Checa en Chile agradeció la invitación a participar del evento, destacando que la colaboración checa " además del Parque Nacional Torres del Paine se extiende a diversos temas de restauración en otros lugares de Chile".



Por su parte, la Seremi de Agricultura, Irene Ramírez, destacó la iniciativa realizada en Natales "porque permite entregar una mirada de iniciativas regionales que forman parte de un gran plan de acción que lleva adelante el Ministerio de Agricultura"



TRABAJADORES SE MOVILIZAN PREOCUPADOS POR LA CONTINUIDAD DE LA SALMONICULTURA EN MAGALLANES

CONAF REALIZÓ JORNADA QUE REFLEXIONÓ SOBRE INCENDIO DEL 2005 EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE Y SU POSTERIOR RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

Leer Más

Con la presencia de autoridades regionales.


Con la presencia de autoridades regionales.


SE EFECTUARON TALLERES DE PREPARACIÓN PARA LAS REUNIONES DE LA CONVENCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS EN AUSTRALIA

Incendio 20 años PNTP

CONAF REALIZÓ JORNADA QUE REFLEXIONÓ SOBRE INCENDIO DEL 2005 EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE Y SU POSTERIOR RESTAURACIÓN ECOLÓGICA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

