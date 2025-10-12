Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

12 de octubre de 2025

NOVA AUSTRAL DONÓ EQUIPOS DE COMUNICACIÓN RADIAL MARÍTIMA A ESTUDIANTES DEL LICEO MARÍA BEHETY DE MENÉNDEZ

El subgerente Técnico de Nova Austral, Marcelo Venegas, celebró esta instancia “para demostrar el compromiso que tenemos como compañía con las entidades educacionales de la Región”. ​

Estudiantes reciben equipos de comunicación marítima - Nova Austral

Agradecida y entusiasmada está la comunidad educativa del Liceo María Behety de Menéndez, luego de que la empresa Nova Austral concretara la donación de equipos de comunicación radial marítima para los estudiantes de 3° y 4° año medio de la carrera de Técnico en Acuicultura.

La donación, que se realizó el pasado martes 7 de octubre, consistió en una radio marítima completa (con antena y batería), que quedó operativa gracias a los especialistas de Nova Austral que asistieron al liceo. Asimismo, se entregaron dos radios portátiles tipo “handy”, las que serán utilizadas por los estudiantes.

Las nuevas herramientas permitirán a los alumnos agudizar la audición en este campo, para así mejorar la comprensión de la nomenclatura náutica, el código morse y las claves Q de uso internacional, según explicaron los docentes. Además, la escucha de informes meteorológicos emitidos por la Gobernación Marítima les permitirá adquirir competencias prácticas, indispensables para su futuro desempeño en los sectores acuícola, marítimo y pesquero.

“Queremos destacar el compromiso y entusiasmo del equipo humano de Nova Austral, quienes no solo entregaron los equipos, sino que también los dejaron operativos y compartieron su experiencia con alegría y dedicación, siendo un verdadero ejemplo para nuestros estudiantes. Su aporte fortalece la educación técnica y nos ayuda a seguir navegando hacia el futuro, formando profesionales mejor preparados para el mundo acuícola”, señalaron desde el establecimiento educacional.

Su directora, Marcela Andrade, agradeció la implementación de los equipos y alentó al cuerpo docente: “Esperamos que los colegas hagan el máximo provecho de las herramientas tecnológicas que hasta ahora no las teníamos. Agradecemos al profesor de la especialidad de Acuicultura, Aquiles Soto, por la gestión de estos obsequios que dan la posibilidad de facilitar el aprendizaje para nuestros estudiantes”.

Por su parte, Marcelo Venegas, subgerente Técnico de Nova Austral, aseguró que “esta es una instancia para demostrar el compromiso que tenemos como compañía, que tiene todas sus operaciones en Magallanes, con las entidades educacionales de la Región. Para nosotros es fundamental el vínculo con la comunidad, por eso estamos abiertos y dispuestos a seguir apoyando en lo que necesiten, que tengan los equipos y las herramientas para desenvolverse adecuadamente”.


FOTO CORTE PUQ NIEVE

CORTE DE PUNTA ARENAS DESESTIMÓ ALZAR MEDIDAS CAUTELARES REALES SOBRE BIENES DE ABSUELTO EN JUICIO ORAL NO EJECUTORIADO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TALENTO Y EMOCIÓN MARCARON EL VIII FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR OBTENIENDO EL PRIMER LUGAR PATRICIA MUÑOZ

Leer Más

Con gran asistencia y entusiasmo del público, el Teatro Municipal José Bohr fue escenario de dos jornadas llenas de música, recuerdos y alegría.


Con gran asistencia y entusiasmo del público, el Teatro Municipal José Bohr fue escenario de dos jornadas llenas de música, recuerdos y alegría.


FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR 2025 (2)
nuestrospodcast
Foto PabloRuiz-HarryDiaz-230823-MG-1126

DISEÑADOR CHILENO GANA CONCURSO ANTÁRTICO INTERNACIONAL

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Foto PabloRuiz-HarryDiaz-230823-MG-1126

DISEÑADOR CHILENO GANA CONCURSO ANTÁRTICO INTERNACIONAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
DSC01107

SE EFECTUARON TALLERES DE PREPARACIÓN PARA LAS REUNIONES DE LA CONVENCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS EN AUSTRALIA

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
PS 1

PUNTA ARENAS ES ANFITRIONA DE LA CUARTA FECHA DEL PLAN SALMÓN 2050

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.