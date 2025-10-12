NOVA AUSTRAL DONÓ EQUIPOS DE COMUNICACIÓN RADIAL MARÍTIMA A ESTUDIANTES DEL LICEO MARÍA BEHETY DE MENÉNDEZ

Agradecida y entusiasmada está la comunidad educativa del Liceo María Behety de Menéndez, luego de que la empresa Nova Austral concretara la donación de equipos de comunicación radial marítima para los estudiantes de 3° y 4° año medio de la carrera de Técnico en Acuicultura.

La donación, que se realizó el pasado martes 7 de octubre, consistió en una radio marítima completa (con antena y batería), que quedó operativa gracias a los especialistas de Nova Austral que asistieron al liceo. Asimismo, se entregaron dos radios portátiles tipo “handy”, las que serán utilizadas por los estudiantes.

Las nuevas herramientas permitirán a los alumnos agudizar la audición en este campo, para así mejorar la comprensión de la nomenclatura náutica, el código morse y las claves Q de uso internacional, según explicaron los docentes. Además, la escucha de informes meteorológicos emitidos por la Gobernación Marítima les permitirá adquirir competencias prácticas, indispensables para su futuro desempeño en los sectores acuícola, marítimo y pesquero.

“Queremos destacar el compromiso y entusiasmo del equipo humano de Nova Austral, quienes no solo entregaron los equipos, sino que también los dejaron operativos y compartieron su experiencia con alegría y dedicación, siendo un verdadero ejemplo para nuestros estudiantes. Su aporte fortalece la educación técnica y nos ayuda a seguir navegando hacia el futuro, formando profesionales mejor preparados para el mundo acuícola”, señalaron desde el establecimiento educacional.

Su directora, Marcela Andrade, agradeció la implementación de los equipos y alentó al cuerpo docente: “Esperamos que los colegas hagan el máximo provecho de las herramientas tecnológicas que hasta ahora no las teníamos. Agradecemos al profesor de la especialidad de Acuicultura, Aquiles Soto, por la gestión de estos obsequios que dan la posibilidad de facilitar el aprendizaje para nuestros estudiantes”.

Por su parte, Marcelo Venegas, subgerente Técnico de Nova Austral, aseguró que “esta es una instancia para demostrar el compromiso que tenemos como compañía, que tiene todas sus operaciones en Magallanes, con las entidades educacionales de la Región. Para nosotros es fundamental el vínculo con la comunidad, por eso estamos abiertos y dispuestos a seguir apoyando en lo que necesiten, que tengan los equipos y las herramientas para desenvolverse adecuadamente”.

