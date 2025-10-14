Punta Arenas,
14 de octubre de 2025

SERVICIOS DE JUSTICIA ATENDERÁN ESTE MIÉRCOLES JUNTO A MIGRACIONES EN EL HOSPITAL CLÍNICO

Desde las 08:30 horas, en dependencias del primer piso del centro asistencial, frente al SOME.

PLAZA JUSTICIA HOSPITAL AFICHE

​Con el objetivo de acercar los servicios públicos a la comunidad y facilitar el acceso a la justicia, este miércoles 15 el Hospital Clínico de Magallanes “Dr. Lautaro Navarro Avaria” será escenario de una nueva “Plaza de Justicia y Derechos Humanos” (décimoquinta del año), actividad que se desarrollará desde las 08:30 horas, en dependencias del primer piso del centro asistencial, frente al SOME.

 
Allí, profesionales de distintos organismos púbicos estarán disponibles para resolver dudas, orientar a la ciudadanía y gestionar trámites en terreno en esta instancia territorial impulsada por la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y DD.HH. En ella se harán presentes los distintos servicios del sector Justicia: Servicio de Registro Civil e Identificación, Corporación de Asistencia Judicial, Defensoría Penal Pública, Gendarmería de Chile, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y Servicio Médico Legal. En la oportunidad, se contará además con un stand del Servicio Nacional de Migraciones.

 
Michelle Peutat, Seremi de Justicia y Derechos Humanos, invitó a la comunidad magallánica a participar de este nuevo operativo, que busca entregar apoyo, información y acompañamiento a las personas en distintas materias, destacando el apoyo de la Dirección del Hospital Clínico para llevar adelante esta iniciativa en dicho espacio, el cual permite facilitar el acceso tanto a usuarios y usuarias, como al propio personal que labora en el recinto.

 
Finalmente, instó a la ciudadanía a seguir las redes sociales de la SEREMÍA de Justicia y DD.HH. para mantenerse al tanto de futuras actividades en terreno en distintas comunas de la región, promoviendo la cercanía del Estado con las personas.

MÁS DE 3.400 PERSONAS MAYORES DE 82 AÑOS YA RECIBIERON EL AUMENTO DE LA PGU EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A PRESIDIO PERPETUO CALIFICADO A AUTOR DE ROBO CON HOMICIDIO POR ORIENTACIÓN SEXUAL DE LA VÍCTIMA

​El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó hoy –lunes 13 de octubre– a Jesús David Londoño Astaiza a la pena de presidio perpetuo calificado, en calidad de autor del delito consumado de robo con homicidio calificado (ensañamiento y premeditación conocida por orientación sexual de la víctima). Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la ciudad.

​El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó hoy –lunes 13 de octubre– a Jesús David Londoño Astaiza a la pena de presidio perpetuo calificado, en calidad de autor del delito consumado de robo con homicidio calificado (ensañamiento y premeditación conocida por orientación sexual de la víctima). Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la ciudad.

MÁS DE 3.400 PERSONAS MAYORES DE 82 AÑOS YA RECIBIERON EL AUMENTO DE LA PGU EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

PLAZA JUSTICIA HOSPITAL AFICHE

SERVICIOS DE JUSTICIA ATENDERÁN ESTE MIÉRCOLES JUNTO A MIGRACIONES EN EL HOSPITAL CLÍNICO

AGRICULTOR DE PUNTA ARENAS APORTA CALOR AL INVIERNO A TRAVÉS DE UN MANEJO RESPONSABLE DE LA LEÑA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
ExpoMundoRural-INDAP (14)Portada

LA FIESTA DEL CAMPO LLEGA AL PARQUE ESTADIO NACIONAL

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

