Punta Arenas,
13 de octubre de 2025

CANDIDATO A DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME DUCCI EMPLAZA AL GOBIERNO POR EXPROPIACIÓN DEL CLUB HÍPICO Y PIDE REGLAS CLARAS PARA EL HIDRÓGENO VERDE

Buenos días región.

ariquelmeducho


Esta mañana, en conversación con el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el candidato a diputado por Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, abordó diversos temas de interés regional y nacional, destacando su recorrido territorial y las preocupaciones más reiteradas por la comunidad durante la campaña.

“El sentir ciudadano es claro: la gente pide que este gobierno se termine pronto”, afirmó Riquelme, quien agregó que una de las principales demandas que ha escuchado en terreno tiene relación con la falta de dinamismo económico. “La única forma de crecer como país es que reactivemos el país, tenemos que sacar la permisología”, sostuvo.

En materia de turismo, el candidato se refirió a la reciente primera sesión del Consejo Regional de Turismo realizada el pasado viernes en Magallanes, cuestionando su composición y pertinencia. “Esa mesa no debería tener más de 10 integrantes, y gente que tenga injerencia en materia de turismo”, criticó, agregando que “con los entes pertinentes en materia de turismo no sería necesario este nuevo consejo”.

Respecto a la situación del Club Hípico de Punta Arenas, Riquelme cuestionó la solicitud del Gobierno central al GORE de Magallanes para financiar la mitad del proceso de expropiación. “Es un recorte de más del 15% del presupuesto regional. Diez mil millones de pesos se le pedirán al Gobierno Regional”, señaló, lamentando además que “ese terreno quedará botado”. En sus declaraciones, apuntó a las diferencias entre lo anunciado inicialmente por el Presidente Gabriel Boric y lo que finalmente se ha conocido en medio de la crisis financiera que afecta al Ministerio de Vivienda.

Por otro lado, valoró la realización del evento ATTA 2025 en Puerto Natales, destacando su importancia para el posicionamiento internacional de la región. “Nos pone en el mapa mundial para este tipo de eventos”, expresó, aunque advirtió que “el turismo de convenciones lamentablemente no lo hemos desarrollado”. A juicio del candidato, este tipo de instancias “deben seguir impulsándose” para fortalecer la economía local.

Finalmente, Riquelme abordó la discusión sobre la Ley de Fomento al Hidrógeno Verde y las denominadas leyes de excepción en Magallanes, planteando una crítica al enfoque regulatorio actual. “Los empresarios no piden leyes de excepción, piden consistencia, piden reglas claras”, dijo, y fue tajante respecto a la normativa: “Es una pésima ley (Ley de Fomento H2V), le estaban poniendo impuestos antes de que lleguen, las empresas quieren certezas”.

La entrevista cerró con un llamado del candidato a generar políticas públicas coherentes con las necesidades reales del territorio, subrayando la urgencia de “reactivar la economía regional con visión de futuro y decisiones eficientes”.


“HOBBYLAND”, “LAVATÓN INDUSTRIALINA” Y EXPO FITNESS: ACTIVIDADES SOLIDARIAS QUE IMPULSAN LAS 38° JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

TOP DE PUNTA ARENAS CONDENA A PRESIDIO PERPETUO CALIFICADO A AUTOR DE ROBO CON HOMICIDIO POR ORIENTACIÓN SEXUAL DE LA VÍCTIMA

Leer Más

​El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó hoy –lunes 13 de octubre– a Jesús David Londoño Astaiza a la pena de presidio perpetuo calificado, en calidad de autor del delito consumado de robo con homicidio calificado (ensañamiento y premeditación conocida por orientación sexual de la víctima). Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la ciudad.

MÁS DE 3.400 PERSONAS MAYORES DE 82 AÑOS YA RECIBIERON EL AUMENTO DE LA PGU EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

conafguardaparques

GUARDAPARQUES DE LA RESERVA NACIONAL MAGALLANES PAMELA VERA Y YASNA GARAY DESTACAN ROL DE LA MUJER EN LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

SUBDERE FINANCIA POR PRIMERA VEZ PROGRAMAS DE MAGÍSTER PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

