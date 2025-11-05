5 de noviembre de 2025
TABSA EXTENDIÓ HORARIO DE OPERACIONES EN PRIMERA ANGOSTURA EN RESPUESTA A CONTINGENCIAS POR FRENTE DE MAL TIEMPO
Comunicado de prensa.
Vientos que superaron los 100 kilómetros por hora y condiciones de mar muy adversas provocaron, estos últimos días, la interrupción del cruce marítimo en Primera Angostura, privilegiando de esta forma la seguridad en las operaciones con el propósito de resguardar la integridad de las personas y carga.
De esta forma también se cumplieron las instrucciones de la Autoridad Marítima que dispuso el cierre de los terminales de Primera Angostura dado las rigurosas condiciones climáticas.
Así se informó desde TABSA, desde donde explicaron que la empresa dispuso una extensión horaria desde este martes 4 de noviembre la que se mantendrá hasta lograr el transporte de todos los vehículos que se encuentren a la espera de cruzar, con el propósito de permitir que los usuarios puedan continuar su trayecto tanto desde Punta Delgada como desde Bahía Azul.
Al menos desde este sábado 1 de noviembre las tripulaciones de los tres ferries que operan en Primera Angostura redoblaron sus esfuerzos por brindar conectividad marítima hacia y desde Tierra del Fuego activando los protocolos de seguridad cuando el clima y las condiciones del mar lo ameritaban.
EL HIDRÓGENO VERDE VUELVE A SER PROTAGONISTA: AUTORIDADES LANZAN LA TERCERA VERSIÓN DE LA FERIA EDUCATIVA H2V MAGALLANES
El próximo viernes 28 y sábado 29 de noviembre, el CIIJUM abrirá sus puertas para recibir a visitantes de todas las edades en una feria con acceso gratuito. La actividad se desarrollará de 09:00 a 18:00 horas y ofrecerá diversas propuestas para la comunidad.
