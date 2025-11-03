MUJERES EN PROCESO DE TRATAMIENTO PARTICIPARON EN CONVERSATORIO DE LA AUDIOSERIE “1412: ESTO ES SIN JUZGAR” DE SENDA MAGALLANES

​Con una valiosa participación y un clima de cercanía y confianza, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA) Magallanes realizó un conversatorio junto a mujeres que actualmente se encuentran en proceso de tratamiento, instancia que tuvo como eje central la presentación del segundo capítulo de la segunda temporada de la audioserie “1412: Esto es sin juzgar”, una producción original de SENDA que busca sensibilizar y visibilizar las historias de recuperación desde una mirada humana, sin estigmas ni prejuicios.



Durante la jornada, las participantes compartieron reflexiones personales, experiencias de vida y aprendizajes derivados de su propio proceso terapéutico, valorando la posibilidad de dialogar en un espacio seguro y respetuoso, donde pudieron sentirse escuchadas y comprendidas. El formato de la audioserie permitió abrir una conversación profunda en torno a los desafíos que implica reconocer el consumo problemático, pedir ayuda y sostener el compromiso con el tratamiento y la recuperación.



La actividad se enmarca en la campaña nacional de SENDA “Mes de la Recuperación”, desarrollada durante octubre, cuyo propósito es visibilizar las historias de superación y acompañamiento de personas que enfrentan procesos de rehabilitación del consumo de alcohol y otras drogas, poniendo énfasis en que la recuperación sí es posible cuando existe apoyo, comprensión y acceso a tratamiento oportuno.



En la región de Magallanes, alrededor de 200 personas reciben mensualmente tratamiento gratuito gracias al convenio entre SENDA y el Servicio de Salud Magallanes, a través de distintos dispositivos de atención, tanto ambulatorios como residenciales, según las necesidades de cada persona. Estos espacios brindan acompañamiento integral, atención psicológica, médica y social, con equipos profesionales altamente capacitados para fortalecer las herramientas personales y familiares en el proceso de cambio.



La audioserie “1412: Esto es sin juzgar”, inspirada en el Fono Drogas y Alcohol 1412, busca acercar los servicios de SENDA a la ciudadanía mediante relatos reales y testimonios ficcionados que retratan las distintas dimensiones del consumo y la recuperación. En este segundo capítulo de su segunda temporada, la historia aborda el papel del entorno y la empatía como factores determinantes para sostener el proceso terapéutico y prevenir recaídas.



“En SENDA trabajamos con el convencimiento de que toda persona tiene derecho a una segunda oportunidad y a recibir apoyo sin ser juzgada. La audioserie ‘1412: Esto es sin juzgar’ refleja justamente ese compromiso institucional: escuchar, acompañar y orientar con respeto, empatía y humanidad. La recuperación no solo es posible, sino que es una realidad que día a día vemos en los centros de tratamiento de nuestra región”, señaló Roxana Arancibia, Directora Regional de SENDA Magallanes.



El conversatorio fue valorado por las participantes como una instancia de conexión y esperanza, donde pudieron reconocer sus avances, fortalecer su autoestima y compartir la importancia de mantener redes de apoyo. Asimismo, el equipo de SENDA Magallanes destacó la relevancia de integrar herramientas comunicacionales como la audioserie en los espacios terapéuticos, ya que permiten abrir nuevas formas de reflexión y conversación sobre el consumo y la recuperación, desde un lenguaje cercano y sin estigmas.



Como parte del Mes de la Recuperación, SENDA Magallanes se han desarrollado diversas actividades con el fin de promover una mirada positiva, inclusiva y esperanzadora sobre la rehabilitación, reafirmando el compromiso institucional con la prevención, el acompañamiento y la integración social de las personas en proceso de cambio.



Para recibir orientación o apoyo gratuito, las personas pueden comunicarse con el Fono Drogas y Alcohol 1412, disponible las 24 horas, o acceder al chat en línea en www.senda.gob.cl, donde profesionales capacitados brindan escucha, contención y orientación confidencial.





