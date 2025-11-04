PROFESIONALES DE LA SALUD REFUERZAN LLAMADO AL AUTOCUIDADO ANTE AUMENTO DE INFLUENZA A EN MAGALLANES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones la pediatra Dra. María José Soto junto al kinesiólogo Rodrigo Manríquez abordaron con preocupación el escenario regional marcado por el aumento de casos respiratorios y el incremento en la circulación de Influenza A en Magallanes.

Ambos profesionales enfatizaron la importancia del autocuidado y la prevención, reforzando la necesidad de mantener medidas que permitan disminuir el riesgo de contagios, especialmente en este periodo de incremento estacional de enfermedades respiratorias.

En ese contexto, destacaron la relevancia de acciones básicas pero efectivas, tales como evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, ventilar espacios cerrados, mantener esquemas de vacunación actualizados, evitar aglomeraciones cuando sea posible y extremar medidas de higiene, particularmente en torno al lavado de manos y uso de pañuelos desechables al toser o estornudar.

Los especialistas recalcaron que mientras la circulación viral siga en aumento, estas recomendaciones siguen siendo clave para reducir la propagación y proteger a grupos de riesgo, manteniendo una mirada preventiva en la comunidad magallánica.



