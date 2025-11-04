Punta Arenas,
4 de noviembre de 2025

HAROLD MAYNE-NICHOLLS EXPLICÓ SU PELEA CON NEME Y SU VOTO POR EL "SÍ" EN EL '88

​El candidato independiente afirmó que el exconcejal le "sacó la madre" y eso le hizo ver "todo negro".

haroldmayne

En el marco del debate radial organizado por Archiel candidato presidencial independiente Harold Mayne-Nicholls abordó este martes su pelea con el exconcejal Antonio Neme en las dependencias del Country Club de La Reina, y su voto por el "Sí" -la continuidad de Pinochet- en el Plebiscito de 1988.

Al ser consultado por el incidente, el aspirante a La Moneda explicó: "Si bien yo soy un tipo normalmente calmado y bastante templado, cuando me insultan, cuando me agreden y -perdonando la expresión- me sacan la madre, se pasan los límites".

"Yo creo que los límites uno no los puede dejar pasar, y eso fue lo que hizo el señor Neme. No me siento para nada orgulloso de lo que hice, pero es que en ese momento no hay un control; como se dice en la jerga futbolística, 'se me cayó la máscara del soldador', no vi para adelante, vi todo negro y procedí", indicó.

Sobre su voto en el '88, Mayne-Nicholls señaló: "He sentido vergüenza desde el mismo día en que voté de mala manera, equivocadamente, y después algo pasó que cuando me lo preguntaron la primera vez... me tupí".

"La segunda vez ya dije que no por el temor a tener que enfrentar esa vergüenza, y cuando lo volvieron a preguntar insistí en el 'No', que lamento muchísimo, porque creo mucho en la democracia y estoy absolutamente en contra de cualquier tema de dictadura", señaló el exdirigente deportivo.

Fuente: cooperativa.cl 


pablobussenius

“CON EL VIENTO A FAVOR”: CANDIDATO A DIPUTADO PABLO BUSSENIUS RESALTÓ SIMBOLISMO CIUDADANO DEL GRAN REMOLINAZO EN EL CERRO DE LA CRUZ

MIGRACIÓN Y DERECHOS HUMANOS MARCARON EL DEBATE PRESIDENCIAL DE ARCHI

Leer Más

​La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.

​La agenda de seguridad y la violencia estudiantil también fueron temas claves del foro, realizado en la Casa Central de la Universidad Católica este martes.

debatoarchi
nuestrospodcast
kitsnatales

"SIEMPRE LISTOS" EN NATALES: VECINOS DE LA COMUNA RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA

Noticias
Destacadas
gestoosello

AGENCIA CREATIVA GESTOO RECIBIÓ SU SELLO 40 HORAS

basetenientecarvajal

CHILE PREPARA LA REAPERTURA DE LA BASE ANTÁRTICA MÁS AUSTRAL Y QUE SU UBICA DENTRO DEL CÍRCULO POLAR

f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
artistasurbanospuq

​TALENTOS URBANOS EMERGENTES Y STO LLEVAN MÚSICA Y ALEGRÍA A LA JUNTA DE VECINOS N°22 EN UN EVENTO COMUNITARIO DE HALLOWEEN

