LA TERCERA ZONA NAVAL PRESENTARÁ DETALLES DE LA PRÓXIMA COMISIÓN ANTÁRTICA A BORDO DEL ROMPEHIELOS "ALMIRANTE VIEL"

La jurisdicción naval más austral del país realizará este lunes 3 de noviembre una exposición a diversas autoridades regionales bordo del Rompehielos "Almirante Viel", actualmente en fase de aprestos logísticos previo a su zarpe hacia el continente blanco.

La actividad convocará también a representantes sectoriales, junto al Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Jorge Castillo Fuentes, quien presentará los principales hitos del despliegue institucional, cuya duración se extenderá por más de cinco meses e involucrará a diversas unidades de la Armada de Chile, tanto de Punta Arenas como de otros puertos del país.

Entre los objetivos de la campaña destacan el reaprovisionamiento de bases nacionales e internacionales, la apertura de bases estivales, la realización del Primer Crucero CIMAR Antártico y el inicio de obras del muelle en Bahía Fildes, que fortalecerá la presencia logística y científica nacional en el Territorio Antártico Chileno.

"Es muy significativo iniciar nuestras operaciones el mismo día en que conmemoramos el Día de la Antártica Chilena, consolidando a Punta Arenas como la verdadera puerta de entrada al continente blanco", señaló el Contraalmirante Jorge Castillo, destacando que esta campaña también"representa una etapa de consolidación de capacidades institucionales, cooperación científica y presencia soberana".

La actividad se da en el marco de la Semana de la Antártica Chilena, período en que la ciudad de Punta Arenas será el escenario de diversas actividades que buscan poner en valor el rol estratégico del país y su vínculo histórico con el continente blanco.



