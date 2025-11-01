HOSPITAL DR. AUGUSTO ESSMANN Y CONAF IMPULSAN PROYECTO DE ARBORIZACIÓN COMUNITARIO PARA TRANSFORMAR SU ENTORNO EN PUERTO NATALES

Con el objetivo de contribuir al bienestar y la calidad de vida de la comunidad natalina, el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos y la Corporación Nacional Forestal (CONAF) desarrollan el proyecto “Mejoramiento de Áreas Verdes del Hospital Dr. Augusto Essmann de Puerto Natales”, iniciativa que permitirá transformar el entorno del recinto asistencial en un espacio más verde, armónico y sustentable.

Gracias a un convenio suscrito entre ambas instituciones, se llevará a cabo la plantación de cerca de 300 árboles, la instalación de césped y la implementación de mobiliario urbano en el perímetro del hospital, en un área cercana a los 5.000 metros cuadrados.

La ejecución de los trabajos estar a cargo de la empresa local Inversiones Coirón Spa, adjudicataria de la licitación pública y reconocida por su experiencia en el mejoramiento de espacios públicos y áreas verdes de la comuna. En total, el proyecto contempla la plantación de 294 árboles, la siembra de pasto y la instalación de mobiliario urbano, contribuyendo así a generar un entorno más acogedor y saludable.

La jefa provincial de CONAF Última Esperanza, Mónica Alvarado Álvarez, destacó que se trata del primer proyecto de arborización comunitaria que la institución impulsa en Puerto Natales. “Estamos dando inicio a las obras de un proyecto que busca mejorar las áreas verdes del perímetro del hospital, abarcando aproximadamente 5 mil metros cuadrados. Esta iniciativa nace del convenio firmado en abril con el hospital y tiene por objetivo no solo embellecer el paisaje, sino también aportar al bienestar humano de los funcionarios y de toda la comunidad”, señaló la directivo de CONAF.

Por su parte, el director del Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos, Ignacio Quiroz Sepúlveda, valoró la relevancia de esta alianza interinstitucional: “Estamos muy felices de dar inicio a este proyecto que busca crear un entorno más verde, amigable y saludable para nuestros usuarios, funcionarios y vecinos de Puerto Natales. El hospital, como institución pública al servicio de la salud y la comunidad, también tiene el deber de promover el respeto por la naturaleza y el desarrollo de espacios que favorezcan la salud y el bienestar colectivo”, afirmó el directivo.

Durante las próximas semanas se realizarán labores de plantación, mejoramiento de suelos y montaje de mobiliario urbano, especialmente en el sector del servicio de urgencia. Por ello, se hace un llamado a la comunidad a mantener precaución y comprensión frente a los trabajos que se estarán ejecutando en el perímetro del recinto.



