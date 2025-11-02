HOMENAJE A RAMÓN GONZÁLEZ ORTEGA: FUNCIONARIO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS EJECUTADO EN 1973

La Seremi de Hacienda de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, junto a la Asociación Nacional de Empleados del Servicio de Impuestos Internos (ANEIICH) y la Dirección Regional del SII de Magallanes, realizaron un acto de homenaje a don Ramón González Ortega, funcionario del Servicio de Impuestos Internos ejecutado en Porvenir el 30 de octubre de 1973.

La ceremonia, efectuada en dependencias del SII en Punta Arenas, contó con la presencia de autoridades regionales, familiares del homenajeado, representantes de ANEIICH y funcionarias y funcionarios del servicio. Durante el encuentro, se descubrió una placa conmemorativa que recordará de manera permanente su nombre, su labor y su compromiso con el servicio público.

En la ocasión, el Seremi de Hacienda, Álvaro Vargas, destacó “la importancia de mantener viva la memoria institucional, reconociendo a quienes, con integridad y vocación, dedicaron su vida al servicio del país”. Asimismo, recalcó que “Ha sido un honor, como Seremi de Hacienda, haber podido acompañar y coordinar este acto por el cual se esperó más de 50 años. Ramón González fue un funcionario ejemplar del Servicio de Impuestos Internos, sin militancia política, que fue víctima de la dictadura por cumplir con su deber público. Actos como este nos recuerdan que cuando se quiebra la democracia y la violencia se impone desde el Estado, nadie está a salvo de los hechos más inhumanos. Este reconocimiento busca mantener viva la memoria y reafirmar nuestro compromiso con un Estado al servicio de las personas y sus funcionarios”.

Por su parte el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic declaró sobre este homenaje y el Día Nacional del Ejecutado Político: “Esto nos llama aún más a fortalecer nuestra democracia, a dialogar sobre nuestras legítimas diferencias. Porque de esa manera, comprendiendo lo que ocurrió hace





cincuenta y dos años atrás, sin lugar a dudas construiremos un mejor futuro para nuestro país”.

El acto incluyó intervenciones musicales, testimonios de la familia de don Ramón González y palabras de representantes del SII y de ANEIICH, además de la entrega simbólica de la Carpeta del Plan Nacional de Búsqueda por parte de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat.“La entrega de esta carpeta de calificación representa un paso más en el compromiso del Estado con el derecho a la verdad de aquellas familias que sufrieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Cada antecedente que se recopila y resguarda en el marco del Plan Nacional de Búsqueda constituye una pieza esencial para reconstruir la historia, reconocer a las víctimas y avanzar en los procesos de justicia y reparación que nuestro país le debe a las familias de quienes perdieron la vida en defensa de la democracia” afirmó la Seremi.

Con este homenaje, el Ministerio de Hacienda y sus servicios reafirmaron su compromiso con la memoria, la dignidad y el respeto a los derechos fundamentales, recordando que el servicio público se sustenta en la verdad, la justicia y la humanidad.

