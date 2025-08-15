UN HOMENAJE A LA HISTORIA Y A LA UNIÓN ENTRE CHILE Y ARGENTINA

En el marco de la conmemoración de los 50 años del Gran Premio de La Hermandad, el alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, destacó la apertura de una exposición fotográfica que rinde homenaje al "gran pueblo de La Hermandad" y a todos quienes han sido parte de este histórico evento tuerca que une a chilenos y argentinos en la Patagonia.

La muestra, que ha tenido una excelente recepción, reúne a pilotos, navegantes, familias, dirigentes, autoridades, consejeros regionales, concejales y delegaciones que han querido ser parte de esta instancia cultural y deportiva.

Un recorrido visual por cinco décadas de historia

La exposición estará abierta al público hasta el 31 de agosto, invitando a la comunidad local y visitantes a conocer imágenes de antaño que retratan, "en carne y hueso", la evolución del Gran Premio de La Hermandad desde sus inicios. Las fotografías permiten revivir momentos icónicos y rescatar el espíritu de camaradería que caracteriza a esta competencia.

"Queremos que la gente se acerque, vea y sienta la historia de este gran evento", señaló el alcalde de Porvenir, resaltando el valor patrimonial y cultural que tiene para la comuna y la región.

Expectativa por la próxima edición del Gran Premio

La exposición es también la antesala de la próxima edición del Gran Premio, que comenzará a generar movimiento en la ciudad desde la próxima semana. Según indicó Parada Aguilar, muchos visitantes ya han reservado hoteles y casas para llegar con anticipación, sumándose a la llegada de corredores y sus equipos.

Este flujo de personas representa un impulso significativo para la economía local, beneficiando al comercio, hoteles, restaurantes y otros servicios. La autoridad enfatizó que, además de disfrutar de la competencia, los visitantes están invitados a pasar por la muestra fotográfica para conocer la historia que respalda este evento que, por medio siglo, ha unido a dos naciones en una sola pasión.

https://www.youtube.com/live/KajCq_ajpO8

