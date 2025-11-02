2 de noviembre de 2025
EN PUNTA ARENAS CUATRO LOCALES SE ACREDITARON CON EL SELLO AZUL DE SERNAPESCA
El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura.
El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) hizo entrega del Sello Azul a la Pescadería Flor del Estrecho, a la Pescadería Poseidón (dos locales) y a Congelados Magallanes, una distinción que certifica que estos locales se comprometen a comercializar productos del mar con origen legal, asumiendo un compromiso con la sustentabilidad de los recursos pesqueros y apoyando la pesca legal, pero también es un incentivo a los consumidores para que prefieran aquellos locales que cumplen con la normativa pesquera.
Patricio Díaz, director regional (s) de Sernapesca en Magallanes destacó: "Como servicio estamos felices de entregar estos 4 distintivos en la región. Los cuatro locales postularon durante la última convocatoria, y todos cumplían con los requisitos y exigencias. Además, son locales con una reconocida trayectoria en la comuna. Quiero invitar a otras pescaderías, restaurantes y hoteles a que postulen para obtener el Sello Azul, el que garantiza el compromiso con la pesca sustentable y legal, dando seguridad y tranquilidad a la ciudadanía de que están comprando recursos, productos y platos del mar en un lugar seguro".
En diciembre Sernapesca abrirá una nueva convocatoria para que los establecimientos comercializadores de productos y recursos del mar puedan postular y obtener el Sello Azul. La nueva instancia de postulación será informada oportunamente a través de los canales oficiales de comunicación de Sernapesca. Para consultas, pueden llamar a la línea 800 320 032.
