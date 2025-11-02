Punta Arenas,
2 de noviembre de 2025

FUNDACIÓN INTEGRA CELEBRÓ SUS 35 AÑOS CON CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO Y MUESTRA DE FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS

Más de tres décadas de amor, compromiso y entrega han consolidado a la institución como un referente en educación parvularia pública, gratuita y de calidad en nuestro país. ​

Exposición 3

Con un significativo hito de aniversario, Fundación Integra Magallanes celebró sus 35 años de historia, reconociendo el rol fundamental de las trabajadoras y trabajadores como garantes de derechos y agentes de cambio social, quienes a lo largo de su trayectoria han transformado la vida de miles de niñas y niños con vocación, amor y compromiso.

En una ceremonia cargada de emoción y cariño, la institución entregó un especial reconocimiento a quienes cuentan con 20, 25 y 35 años de trayectoria, tanto en jardines infantiles como en oficina regional, destacando el aporte de cada una y uno en la construcción de una educación parvularia de calidad para las niñas y niños de nuestra región.

Posteriormente, se inauguró una exposición fotográfica, en dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Educación (Secreduc), que recorre parte de la historia de Fundación Integra en Magallanes, como las primeras salidas educativas, encuentros de equipos, infraestructuras, visitas de autoridades nacionales y otras experiencias vividas, principalmente, en la década del 90 y 2000. Esta muestra de fotografías históricas se podrá visitar hasta el viernes 07 de noviembre, en el hall de la Secreduc, ubicada en Ignacio Carrera Pinto N°1259, Punta Arenas.

El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, destacó que “Hoy, reafirmamos nuestra convicción de que una educación basada en la convivencia bientratante y el respeto por la niñez tiene el poder de transformar vidas, aportando al desarrollo integral y felicidad de niñas y niños, como lo ha hecho Integra en estos 35 años, a lo largo del país, desde nuestra región de Magallanes hasta Arica y Parinacota”.

En tanto, el seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, expresó que “felicitamos a las trabajadoras y trabajadores de Integra por estos 35 años de existencia. Desde la recuperación de la democracia, esta institución ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de la educación parvularia a lo largo de todo Chile. Valoramos profundamente su labor en primera infancia, contribuyendo día a día a garantizar educación de calidad y bienestar para niñas y niños de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena”.

La actividad contó con la participación del seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez; el director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha; la directora regional de JUNJI, Paola Valenzuela Pino; el secretario técnico de la Intendencia de Educación Parvularia, Juan Carlos Riveras; la profesional de la Unidad de Gestión Territorial de la Subsecretaría de Educación Parvularia, Carolina Moraga; la profesional del nivel parvulario del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), Rosa Santana; jefaturas y representantes de la Dirección Regional de Integra; directoras y trabajadoras de jardines infantiles e invitados especiales.




CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DESPACHA PROYECTO DE LEY DE TITULARIDAD DOCENTE

