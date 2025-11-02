Punta Arenas,
2 de noviembre de 2025

SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA DETALLA IMPACTO REGIONAL DEL FONDO PARA VIVIR MEJOR, NOCHE DIGNA Y RED LOCAL DE CUIDADOS EN MAGALLANES

Buenos días región.

seremidesarrollofamilia

En conversación  en Polar Comunicaciones, en el programa “Buenos Días Región” el Seremi de Desarrollo Social y Familia de Magallanes, Danilo Mimica Mansilla, entregó un amplio despliegue informativo sobre diversas acciones, inversiones y dispositivos que el Ministerio está ejecutando en la región.

Entre los temas abordados, destacó que dos organizaciones de Magallanes se adjudicaron cerca de $40 millones gracias al Fondo para Vivir Mejor, iniciativa que —según se informó— permitirá fortalecer proyectos sociales orientados al bienestar de niñas y adolescentes, así como de personas mayores de Natales y Punta Arenas.

Mimica también detalló la inauguración en Punta Arenas de un dispositivo especializado en superar la situación de calle. Se trata del Centro de Referencia de Punta Arenas, parte del programa Noche Digna del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el cual será implementado por el Hogar de Cristo y que apunta a mejorar acompañamiento, orientación y rutas de salida para personas que buscan dejar atrás dicha condición.

Otro punto informado fue el aumento del 44% del presupuesto del Programa Red Local de Apoyos y Cuidados en Cabo de Hornos. Este aumento busca cerrar brechas de atención de población dependiente severa o moderada en esa comuna austral, además de seguir fortaleciendo redes de cuidados bajo el principio de la corresponsabilidad social.

Finalmente, el Seremi también abordó el trabajo territorial reciente en Puerto Williams, donde estudiantes secundarios del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths recibieron información sobre becas y oportunidades de educación superior en el territorio, instancia que se enmarcó en el programa “Gobierno en Terreno” de la Delegación Antártica Chilena. Allí —junto a charlas de Junaeb y la Universidad de Magallanes— se difundieron también programas sociales dirigidos a jóvenes, como el espacio digital “Hablemos de todo”.



coredeportesmag

COMISIÓN DE DEPORTE Y CALIDAD DE VIDA DEL CONSEJO REGIONAL CONOCE INICIATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN MAGALLANES

CASI SEIS KILOS DE COCAÍNA: OPERATIVO DE LA PDI CULMINA CON UNA MUJER DETENIDA EN PUNTA ARENAS

​La mujer, de nacionalidad colombiana, fue formalizada por tráfico de drogas y permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

​La mujer, de nacionalidad colombiana, fue formalizada por tráfico de drogas y permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

EL PROYECTO QUE BUSCA REVOLUCIONAR EL TURISMO EN TIERRA DEL FUEGO

Noticias
Destacadas
debatearchi2025

CUÁNDO Y A QUÉ HORA ES EL PRÓXIMO DEBATE PRESIDENCIAL: NO PERMITIRÁ USO DE CELULARES A LOS CANDIDATOS

MUJERES EN PROCESO DE TRATAMIENTO PARTICIPARON EN CONVERSATORIO DE LA AUDIOSERIE “1412: ESTO ES SIN JUZGAR” DE SENDA MAGALLANES

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS DESPACHA PROYECTO DE LEY DE TITULARIDAD DOCENTE

