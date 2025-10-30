Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

30 de octubre de 2025

CERCA DE 2 MIL BATERÍAS LOGRÓ REUNIR OPERATIVO MUNICIPAL

​La actividad, impulsada por la Dirección de Medio Ambiente y apoyada por Zona Austral y empresas especializadas, permitió disponer de un espacio temporal para que los vecinos pudieran eliminar este residuo peligroso de sus hogares.

BZ 7
Con una amplia participación se desarrolló este miércoles la cuarta campaña de recepción de baterías de vehículos en desuso, organizada por la Municipalidad de Punta Arenas a través de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, y con el apoyo de Zona Austral, Servimer y Recimat. La actividad, realizada en los estacionamientos del recinto franco entre las 10:00 y las 14:00 horas, logró reunir cerca de 2 mil baterías.

El alcalde Claudio Radonich destacó la importancia de esta iniciativa, que se enmarca en el Plan 30/30, cuyo objetivo es reducir en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030. "Hay que recordar que el reciclaje de este elemento es muy complejo, porque contiene químicos y plomo; por tanto, es un proceso muy especializado que requiere un control distinto a lo habitual. Esto no comenzó ahora, ya el año pasado iniciamos este programa, que ha permitido, al menos en cuatro ocasiones, realizar esta recolección", señaló el jefe comunal.

Asimismo, Radonich destacó que esta es una de las muchas actividades que se realizan para el cuidado del medioambiente y agradeció a los vecinos por esperar esta jornada y disponer correctamente de este residuo altamente peligroso.

Por su parte, Catalina Higueras, ingeniera ambiental de la Dirección de Medio Ambiente, valoró el éxito de la jornada y recordó la importancia de un manejo adecuado de estos residuos peligrosos. "Esta es la cuarta jornada que realizamos. El año pasado hicimos dos, y esta es la segunda de este año, en las que hemos recibido cerca de 2 mil baterías. Esta campaña es una solución para tratar los residuos peligrosos de forma correcta, siguiendo las reglamentaciones de la autoridad sanitaria. Se solicita un permiso y todo, así que estamos muy contentos de poder hacerlo de manera adecuada", explicó.

Higueras también recordó que "son residuos peligrosos, que pueden impactar el suelo, el agua, la flora y la fauna", agregando que "con las baterías recolectadas en las tres campañas anteriores pudimos reunir casi 40 toneladas de plomo y cerca de 30 toneladas de ácido", detalló.

La recolección y el reciclaje de estos productos son fundamentales, puesto que cada batería contiene entre 10 y 15 kilos de plomo, aproximadamente un 60% de su peso total, y ácido sulfúrico, ambos altamente contaminantes y corrosivos.


encuentroestudiantes

PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE LIDERAZGO ESTUDIANTIL: UN CAMINO HACIA NUEVAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN TERRITORIAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL APROBÓ PRIMER PROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES

Leer Más

​Planta de e-combustibles en Cabo Negro subsanó las observaciones al proyecto y contará con Resolución de Calificación Ambiental.

​Planta de e-combustibles en Cabo Negro subsanó las observaciones al proyecto y contará con Resolución de Calificación Ambiental.

aprobacionplantahif
nuestrospodcast
gobernadorfliesh2v

GOBERNADOR DESTACA APROBACIÓN DE COEVA PARA PLANTA DE E-COMBUSTIBLES EN CABO NEGRO: “UN SUEÑO SE HACE REALIDAD”

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
gobernadorfliesh2v

GOBERNADOR DESTACA APROBACIÓN DE COEVA PARA PLANTA DE E-COMBUSTIBLES EN CABO NEGRO: “UN SUEÑO SE HACE REALIDAD”

veroaguilar

VERÓNICA AGUILAR PROPONE CREAR UN SISTEMA INCLUSIVO POST ESCOLAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
nochemuseos

MÁS DE MIL PERSONAS A LO LARGO DE LA REGIÓN PARTICIPARON EN NOCHE DE MUSEOS 2025

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
jefeservicioneurologia

EN LA ANTESALA DEL DÍA MUNDIAL DEL ACV, DR. RAMIRO FERNÁNDEZ ADVIERTE SOBRE LA IMPORTANCIA DE RECONOCER LOS SÍNTOMAS Y ACTUAR A TIEMPO

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909