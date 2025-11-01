Punta Arenas,
1 de noviembre de 2025

SEGURIDAD PÚBLICA REPORTA ALTO NÚMERO DE INCIDENTES DURANTE FIN DE SEMANA LARGO

Accidentes, incendios, riñas y casos de incivilidad marcaron los días de mayor actividad, con amplio despliegue municipal de vigilancia y patrullajes preventivos. ​

La Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas entregó un balance de lo ocurrido durante lo que va de este fin de semana largo, marcado por diversos hechos policiales y de emergencia en distintos puntos de la ciudad. Desde el viernes, los equipos municipales han mantenido un trabajo reforzado de patrullajes y monitoreo a través de las cámaras de televigilancia, en coordinación con Carabineros, PDI y Bomberos.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, indicó que "ha sido un fin de semana bastante movido, con lo más grave que fue la muerte de una mujer extranjera. El jueves estuvimos con directores municipales en la junta de vecinos del sector, donde los vecinos nos plantearon la misma preocupación: hay casas que se arriendan a extranjeros sin control, con hacinamiento, consumo de alcohol y drogas, y peleas que terminan en la calle. Eso es algo que debemos abordar junto a Carabineros y la PDI, porque probablemente varios de ellos estén en situación irregular".

Radonich añadió que la Municipalidad continuará fiscalizando dentro de sus atribuciones, precisando que ya existen dos viviendas identificadas con este tipo de irregularidades. Además, señaló que el fin de semana ha estado marcado por incendios, accidentes de tránsito y hechos de desorden. "Hemos tenido varios accidentes por conducción irresponsable, daños a infraestructura municipal, incendios vinculados al consumo de alcohol y situaciones complejas en locales comerciales. También se han registrado robos de vehículos, un delito que lamentablemente ha ido aumentando. Gracias al sistema de monitoreo municipal, se logró recuperar uno de esos autos que había sido sustraído hace más de un año", detalló.

El jefe comunal también destacó la labor de los equipos de Seguridad Pública frente a hechos de incivilidad. "Nuevamente se identificó a una persona que realizaba rayados en la vía pública. Lamentablemente hay quienes insisten en dañar nuestra ciudad, pero el personal municipal actuó rápidamente y se cursó la infracción respectiva. Nuestras cámaras y equipos están operativos y coordinados, con el objetivo de dar seguridad a nuestros vecinos y evitar la impunidad", afirmó.

Por su parte, el director de Seguridad Pública, Carlos Sanhueza, explicó que "como bien dijo el alcalde, ha sido un fin de semana largo bastante intenso, con múltiples llamados por ruidos molestos, fiestas no autorizadas, accidentes e incendios. También estuvimos presentes en actividades con alta afluencia de público, como la llegada del crucero y las visitas al Cementerio Municipal, que ayer congregaron cerca de 15 mil personas".

Sanhueza destacó que la coordinación entre la central de cámaras y los patrullajes en terreno ha permitido responder con rapidez ante las distintas emergencias. "Durante las últimas horas interceptamos e infraccionamos a una persona que realizaba rayados en la vía pública. Este tipo de incivilidades se repiten en distintos sectores y requieren un trabajo constante, donde nuestros inspectores y operadores cumplen un rol clave", precisó.

Finalmente, el director reiteró que el personal de Seguridad Pública continuará operativo hasta el cierre del fin de semana largo, reforzando los patrullajes y la vigilancia en toda la comuna.


PUNTA ARENAS INICIÓ CON ÉXITO RENOVACIÓN ONLINE DE LICENCIAS DE CONDUCIR

Leer Más

Durante la primera jornada, se completaron los 350 cupos disponibles en menos de dos días.


Durante la primera jornada, se completaron los 350 cupos disponibles en menos de dos días.


TRÁMITE DIGITAL DE TRÁNSITO (5)
PHOTO-2025-10-30-17-36-08

24 PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN CANASTAS DE ALIMENTOS CON FONDOS DE SENAMA

PHOTO-2025-10-30-17-36-08

24 PERSONAS MAYORES DE PUERTO WILLIAMS RECIBEN CANASTAS DE ALIMENTOS CON FONDOS DE SENAMA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

IMG_20251030_080319

HOSPITAL DR. AUGUSTO ESSMANN Y CONAF IMPULSAN PROYECTO DE ARBORIZACIÓN COMUNITARIO PARA TRANSFORMAR SU ENTORNO EN PUERTO NATALES

Hospital-Puerto-Natales-10-scaled

MUNICIPIO DE NATALES EXPRESA GRAN PREOCUPACIÓN POR FALLA DE ESCÁNER EN HOSPITAL LOCAL EN VÍSPERAS DE LAS "TRES HORAS DE NATALES"

veroaguilar

VERÓNICA AGUILAR PROPONE CREAR UN SISTEMA INCLUSIVO POST ESCOLAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

