CONCEJALES DE PORVENIR RECLAMAN POR FALTA DE SOLUCIONES AL CIERRE DEL MATADERO Y CANDIDATO SRDANOVIC ARCOS SE SUMA A LA PREOCUPACIÓN

Los concejales de Porvenir, Marisol Andrade y Manuel Loncón manifestaron su profunda preocupación ante la ausencia de respuestas concretas por parte de las autoridades frente al cierre del matadero municipal, ocurrido en octubre de 2021, situación que —a cuatro años— continúa afectando severamente la economía local y la salud pública de la comuna.





La concejala Marisol Andrade señaló que el cierre del matadero ha significado un grave perjuicio socioeconómico para las familias de Porvenir, especialmente para aquellas de menores recursos y los adultos mayores que dependen de una pensión básica. "El matadero no sólo era una fuente de trabajo y abastecimiento, sino también una herramienta clave para mantener el orden sanitario y la economía familiar", afirmó.





Por su parte, el concejal Manuel Loncón enfatizó que la falta de este servicio esencial ha derivado en faenamientos clandestinos y un aumento de los casos de abigeato, generando riesgos sanitarios y de seguridad en la comunidad. "Necesitamos una solución definitiva. No podemos seguir permitiendo que Porvenir pierda servicios básicos por falta de gestión y voluntad política", sostuvo.





El candidato a , Juan Srdanovic Arcos también se sumó al reclamo, indicando que este caso refleja "la indiferencia del gobierno central frente a las necesidades de las comunas más aisladas del país".





Agregó que, de llegar al Congreso, su compromiso será "impulsar un plan de infraestructura productiva y sanitaria para Tierra del Fuego, que permita reabrir o reemplazar el matadero bajo estándares modernos, generando empleo y seguridad alimentaria local".





"Porvenir no puede seguir pagando el precio del abandono. La descentralización se demuestra con hechos, no con discursos", concluyó Srdanovic.