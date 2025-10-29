SALUD COORDINA PRIMER OPERATIVO GERIÁTRICO EN LA REGIÓN GRACIAS A FONDO UC CHRISTUS

​Con el claro objetivo de resolver la lista de espera de la especialidad de geriatría, la Red Asistencial a través de la Subdirección de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Magallanes y Hospital Clínico de Magallanes, se encuentran ultimando los detalles para la materialización del primer operativo médico en geriatría en la región, a realizar los días 3 y 4 de noviembre, gracias a la adjudicación de un Fondo Concursable Conecta Comunidad de UC Christus.



El Fondo, que permite el trabajo en terreno de médicos especialistas, cubriendo traslados y alojamiento de los profesionales, cuenta con el apoyo para su materialización de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile, siendo su objetivo el disminuir brechas en salud en comunidades que la presentan.



En este contexto, desde el Hospital Clínico de Magallanes, la coordinadora de la Unidad Geriátrica Subaguda Móvil GESAM, geriatra Dra. Paola Balcázar, presentó postulación local, junto a equipo UC Dras. Marianne Born y Marcela Carrasco, siendo seleccionado junto a otras 11 iniciativas del país.



“El operativo se realizará los días 3 y 4 de noviembre, en Puerto Natales y Punta Arenas, dado es que en estas comunas se concentra la mayor demanda, por lo que, junto a los profesionales del Servicio de Salud estamos coordinando la logística necesaria para poder materializar ambas jornadas”, indicó la Dra. Paola Balcázar.



Agregando la profesional que, “el operativo nos permitirá resolver lista de espera y nos otorgará tiempo para poder agendar controles de la especialidad que se encuentran atrasados, dado no siempre la consulta nueva de especialidad decanta en un egreso o alta inmediato”, puntualizó la especialista en geriatría.



Por su parte, el referente de Personas Mayores del Servicio de Salud, Dr. Camilo Piñeros, junto con felicitar el proyecto que da cuenta de la iniciativa y gestión local, manifestó que el trabajo de la Red Asistencial está en marcha. “Nos encontramos trabajando junto a la Dra. Balcázar, a los equipos de los Hospitales de Punta Arenas y Puerto Natales, además de otros dispositivos de salud, a fin de lograr resultados óptimos y que podamos brindar una respuesta clara a los requerimientos de salud de nuestras personas mayores que se encuentran en lista de espera no GES por atención de geriatra”, indicó el profesional.



Reforzando el Dr. Piñeros que, acá lo principal es que las personas asistan a su citación, “no podemos dejar pasar esta oportunidad, por eso el llamado a todos los usuarios es que por favor asistan a su hora médica”, enfatizó el médico.



Consignar que el equipo UC CHRISTUS, estará conformado por 3 profesionales médicos geriatras a cargo de la formación de posgrado de la especialidad y 4 médicos becados que se encuentran en formación de posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.



