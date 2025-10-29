PUNTA ARENAS ES PROTAGONISTA EN EL LANZAMIENTO DEL PLAN CARBONO NEUTRAL PUERTO MONTT 2025

Como un ejemplo a nivel nacional fue calificada la Municipalidad de Punta Arenas en el lanzamiento del Plan Puerto Montt Carbono Neutral, instancia que busca replicar en la capital de la Región de Los Lagos las acciones desarrolladas en Magallanes a través del equipo de acción climática del municipio local.

En este contexto, el alcalde Radonich expuso ante el equipo de cambio climático de Puerto Montt y los asistentes al evento cómo Punta Arenas implementó el Plan de Acción de Cambio Climático y el Plan PUQ 30/30 en la capital magallánica.

"Hoy estamos llevando adelante en Puerto Montt el Plan Puerto Montt Carbono Neutro, que busca tener una ciudad más sostenible y sustentable, con pleno cuidado al medio ambiente. Es por ello que estamos replicando la experiencia de Punta Arenas liderado con su alcalde Claudio Radonich y que hoy queremos trabajar desde adentro de la municipalidad. Hubiese sido más fácil haber contratado una consultora, pero eso costaría millones de pesos. Nosotros nos vamos a ahorrar esos recursos y lo vamos a trabajar con nuestros mismos profesionales dentro de esta política, en que por ejemplo estamos haciendo reciclaje de vidrio y aceites; reciclaje de residuos orgánicos y de baterías y pilas, con el objeto de avanzar a un Puerto Montt más sustentable", destacó el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt.

Al respecto, el jefe comunal de Punta Arenas señaló: "Este es un tema que nos involucra a todos; no es un asunto de una sola ciudad, sino del mundo entero. Sin embargo, hay alcaldes que lo han asumido como un compromiso propio, como es el caso del alcalde de Puerto Montt. Cada lugar es distinto, y por eso, lo que hemos hecho como alcaldes ha sido trabajar desde el primer día en que él asumió en diciembre", sostuvo Radonich.

Analía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento ACERA A. G., indicó que "es muy importante el plan, porque pone una hoja de ruta para las acciones que van a ayudar a la reducción de la huella de carbono que hoy sin duda, es el problema más complejo desde el punto de vista medioambiental que afecta a la ciudadanía y por supuesto a los ecosistemas, que se ven amenazados si la huella de carbono no logra ser reducida en los próximos diez años. Puerto Montt está tomando la ventaja en este sentido. Son pocas regiones y ciudades en Chile que han determinado esta voluntad y planificación de qué hacer para que la huella de carbono de una ciudad, disminuya".

Con el lanzamiento del Plan Puerto Montt Carbono Neutral, la municipalidad de la capital de Los Lagos busca implementar un programa integral de medición, reducción y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero para alcanzar la carbono neutralidad al 2050, con metas alineadas con los objetivos nacionales y locales del cambio climático.

