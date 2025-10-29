Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

29 de octubre de 2025

SIMULACRO DE ACCIDENTE AÉREO EN EL AERÓDROMO DE PUERTO NATALES FORTALECE LA COORDINACIÓN ENTRE INSTITUCIONES

​Delegación Presidencial de Última Esperanza participa en jornada de preparación ante emergencias aéreas junto a servicios públicos y equipos de respuesta.

simulacronatales

Este martes se desarrolló en el Aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales un simulacro de accidente aéreo coordinado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), instancia que reunió a diversos organismos públicos y de emergencia con el objetivo de evaluar los mecanismos de respuesta y coordinación ante una eventual situación de emergencia aérea.


El ejercicio contempló la simulación de un accidente que involucraba a una aeronave comercial con cerca de 50 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación, permitiendo así poner a prueba los protocolos de reacción, comunicación y despliegue de equipos frente a un escenario de alta complejidad.


El delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana, destacó la importancia de estas acciones preventivas y del trabajo articulado entre instituciones, “Dentro de la programación que tiene la Dirección General de Aeronáutica Civil, está la realización de este tipo de simulacros que simulan un posible accidente aéreo con una aeronave comercial. Esta es una forma de poner a prueba todos los equipos y recursos de emergencia de nuestra provincia. Participaron la DGAC, Carabineros, la Policía de Investigaciones, la Armada, la Fuerza Aérea de Chile, el SAMU, Bomberos, CONAF y las compañías aéreas”.


Luego agregó que, “Constantemente realizamos reuniones de preparación, especialmente en esta época del año, donde aumenta considerablemente el movimiento aéreo. Debemos estar preparados ante cualquier eventualidad, ya que una emergencia de este tipo podría superar las capacidades locales, por eso es fundamental realizar este tipo de ejercicios que fortalecen la coordinación y la respuesta de todos los servicios”, señaló el delegado.


Por su parte, el jefe del Aeródromo Teniente Julio Gallardo, Mauricio Essmann, valoró el resultado del ejercicio, destacando la alta convocatoria y el compromiso institucional, “Este es un ejercicio que realiza la DGAC junto a todos los organismos del Estado que deben estar presentes en un evento de esta naturaleza: Bomberos, Ejército, Armada, municipalidad, y otros servicios que serían parte de un operativo real. Para mí, el simulacro fue exitoso, ya que logramos reunir a más de 200 personas, reforzando la coordinación y la preparación ante una posible emergencia aérea”, indicó Essmann.


Cabe señalar que, el simulacro permitió medir los tiempos de respuesta, la capacidad operativa y la comunicación interinstitucional, reforzando el compromiso de los organismos participantes con la seguridad aérea y la protección de la comunidad.


taller Villa Dorotea-07

PROGRAMA FAMILIAS DE ACOGIDA DE PUERTO NATALES VISITÓ POR PRIMERA VEZ LA LOCALIDAD DE VILLA DOROTEA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES REPARA EQUIPO DE TOMOGRAFÍA Y AMPLÍA HORARIO PARA REDUCIR LISTA DE ESPERA

Leer Más

​El Tomógrafo se encuentra operativo para poder realizar toda la gama de exámenes, tanto en pacientes oncológicos, de urgencia, ambulatorios y hospitalizados.

​El Tomógrafo se encuentra operativo para poder realizar toda la gama de exámenes, tanto en pacientes oncológicos, de urgencia, ambulatorios y hospitalizados.

hcmtac
nuestrospodcast
Seminario de Seguridad y Tecnologia en Punta Arenas 5

SEMINARIO DE SEGURIDAD, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN SE REALIZÓ EN PUNTA ARENAS

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
Christian Matheson 2

DIPUTADO MATHESON PIDE AL MINISTRO DEL TRABAJO DESTRABAR NEGOCIACIONES DE LATAM CON SUS PILOTOS

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
grtetabsa

TABSA DESTACA FONDO CONCURSABLE DE $30 MILLONES EN PASAJES PARA FORTALECER SU COMPROMISO CON LAS COMUNIDADES LOCALES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
PL 6

PALACIO MONTES ABRIÓ SUS PUERTAS EN EL DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv