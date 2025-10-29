Punta Arenas,
29 de octubre de 2025

MÁS DE $1.301 MILLONES DE PESOS: BALANCE POSITIVO DEL CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR TRAS EXITOSAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

Buenos días región.

clubdeleones

En  el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el presidente del Club de Leones Cruz del Sur, Alejandro Vásquez Servieri, entregó un balance positivo de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, que culminaron el pasado sábado 25 de octubre con un resultado histórico: más de $1.301 millones recaudados.

El dirigente destacó que la cruzada solidaria volvió a reflejar el espíritu y compromiso de la comunidad magallánica. La intensa jornada, que se extendió hasta las 2 de la madrugada del domingo, estuvo marcada por múltiples actividades solidarias, shows artísticos y el permanente aporte de empresas, instituciones y familias que se sumaron a la causa durante todo el día.

El presidente de la institución agradeció a toda la comunidad magallánica, así como a las empresas, instituciones, voluntarios y equipos técnicos que participaron en las distintas etapas de la campaña —antes, durante y después de las Jornadas—, subrayando que el éxito alcanzado es reflejo de la unidad y la generosidad que caracterizan a nuestra región.


AFICHE_VIII_JORNADAS_SUR_PUNTA_ARENAS

EN EL MARCO DEL MES DE LA PERSONA MAYOR, SE INICIAN POR PRIMERA VEZ EN LA REGIÓN DE MAGALLANES, LAS VIII JORNADAS DE GERIATRÍA DEL SUR

MINVU ENTREGA 297 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS Y SUPERA EN 74% LA META DEL PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL

Leer Más

​Con esta entrega, Magallanes alcanza 3.413 soluciones habitacionales terminadas, consolidándose como una de las regiones con mayor avance del país.

​Con esta entrega, Magallanes alcanza 3.413 soluciones habitacionales terminadas, consolidándose como una de las regiones con mayor avance del país.

fiscalizacionhalloween

SEREMI DE SALUD INTENSIFICA FISCALIZACIONES A LOCALES QUE VENDEN PRODUCTOS DE HALLOWEEN Y ENTREGA RECOMENDACIONES A LA COMUNIDAD

veroaguilar

VERÓNICA AGUILAR PROPONE CREAR UN SISTEMA INCLUSIVO POST ESCOLAR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

senapredwilliams

SENAPRED NO DESCARTA UN SIMULACRO DE EVACUACIÓN POR SISMO Y TSUNAMI EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

MC 8

MÁS DE 50 DEPORTISTAS ANIMARON EL CAMPEONATO MUNICIPAL DE BÁSQUETBOL 3X3

logobn (1)
