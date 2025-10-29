MÁS DE $1.301 MILLONES DE PESOS: BALANCE POSITIVO DEL CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR TRAS EXITOSAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN EN MAGALLANES

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el presidente del Club de Leones Cruz del Sur, Alejandro Vásquez Servieri, entregó un balance positivo de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, que culminaron el pasado sábado 25 de octubre con un resultado histórico: más de $1.301 millones recaudados.

El dirigente destacó que la cruzada solidaria volvió a reflejar el espíritu y compromiso de la comunidad magallánica. La intensa jornada, que se extendió hasta las 2 de la madrugada del domingo, estuvo marcada por múltiples actividades solidarias, shows artísticos y el permanente aporte de empresas, instituciones y familias que se sumaron a la causa durante todo el día.

El presidente de la institución agradeció a toda la comunidad magallánica, así como a las empresas, instituciones, voluntarios y equipos técnicos que participaron en las distintas etapas de la campaña —antes, durante y después de las Jornadas—, subrayando que el éxito alcanzado es reflejo de la unidad y la generosidad que caracterizan a nuestra región.



