25 de octubre de 2025
CON UN HOMENAJE A TOMMY REY COMENZÓ EL BLOQUE ESTELAR DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN
En el Teatro Municipal.
Con un teatro repleto de gente se dio inicio el último bloque de las Jornadas, esperando llegar a la meta que este año es de mil 300 millones de pesos.
