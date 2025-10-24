PAULA RIVAS ANTICIPA SU PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS 2025 Y REPASA SU CARRERA MUSICAL EN POLAR COMUNICACIONES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la cantante y compositora Paula Rivas conversó sobre su destacada trayectoria en la música nacional y su próxima presentación en el show central de las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes 2025.

Durante la entrevista, la artista repasó parte de su carrera, marcada por su potente voz y una versatilidad que la ha llevado a consolidarse dentro de la escena tropical chilena. Además, adelantó detalles de lo que será su participación en uno de los eventos más esperados por la comunidad magallánica, señalando que se encuentra muy emocionada de poder ser parte de una instancia tan importante y con un sentido tan bonito como son las Jornadas.

Paula Rivas también comentó sobre sus proyectos actuales y el camino que ha recorrido desde sus inicios, destacando el valor de la conexión con el público y el impacto que su música ha tenido en distintas generaciones. La artista aseguró que su presentación en Punta Arenas será una oportunidad para compartir con la gente del sur y entregar toda la energía del escenario.





