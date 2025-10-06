MUNICIPALIDAD RELEVA EL DÍA DE LA SALUD MENTAL CON CHARLAS EN COLEGIOS Y JORNADAS DE AUTOCUIDADO PARA LA COMUNIDAD

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre, la Municipalidad de Punta Arenas, a través de su Oficina Municipal de la Mujer y su línea de atención psicosocial, anunció una completa programación de actividades orientadas a visibilizar la importancia del bienestar emocional y psicológico en todas las etapas de la vida.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el valor de esta iniciativa y señaló: "La salud mental, hasta hace poco, era vista como algo distinto, pero creo que, sobre todo después de la pandemia, ha pasado a ocupar el lugar que le corresponde. Son enfermedades, y hay ciertos elementos a los que debemos estar atentos. Es un tema muy transversal, no se trata de una cuestión de edad".

Por lo mismo, el jefe comunal subrayó que el municipio organizó estas charlas y jornadas de autocuidado. "Esto es primera vez que lo estamos haciendo como Dideco, con la directora y con las unidades correspondientes. En este caso, la Oficina de la Mujer, en el entendido de que es un problema global. Y vamos a tener durante la próxima semana estas acciones, que ya están coordinadas", sostuvo Radonich.

Entre el 6 y el 9 de octubre se realizarán ocho charlas educativas en los establecimientos Escuela Arturo Prat, Colegio Charles Darwin y Colegio Punta Arenas, dirigidas a estudiantes de sexto básico a primero medio. El objetivo de estas intervenciones es fomentar el autocuidado emocional desde edades tempranas y brindar herramientas que permitan prevenir situaciones de estrés y ansiedad.

Javiera Biskupovic, encargada de la Oficina Municipal de la Mujer, indicó que "queremos potenciar la salud mental, en esta oportunidad, desde el autocuidado. Para eso trabajamos también con los estudiantes que, como decía el alcalde, ya a esta edad presentan algunas patologías relacionadas con el estrés y la ansiedad. Por eso es importante promover el autocuidado en las salas de clase, pero también con personas adultas".

Como cierre de esta semana enfocada en la salud mental, la encargada informó que se llevarán a cabo dos jornadas de autocuidado abiertas a la comunidad, a partir de los 14 años. Estas se desarrollarán en el Teatro Municipal José Bohr, con un total de 120 cupos disponibles divididos en cuatro sesiones, el viernes 10 de octubre, con una sesión de meditación guiada de 09:00 a 10:00 horas y otra de sonoterapia de 11:00 a 12:30 horas; y el sábado 11 de octubre, con una nueva sesión de meditación guiada de 14:30 a 15:30 horas y otra de sonoterapia de 16:00 a 17:30 horas.

Las inscripciones se deben realizar a través del correo electrónico [email protected] o al número +56968345819.

​

