Punta Arenas,
6 de octubre de 2025

JARA Y KAST, EN EMPATE TÉCNICO EN PRIMERA VUELTA, SEGÚN BLACK & WHITE

​El sondeo afirmó que la exministra perdería un eventual balotaje, tanto contra el otrora diputado como contra Evelyn Matthei (Chile Vamos).

La última entrega de la encuesta Black & White revela un panorama electoral de máxima estrechez en la carrera presidencial.

De cara a la primera vuelta, la candidata oficialista, Jeannette Jara, registra un 28% de la intención de voto si las elecciones se realizaran el próximo domingo. Sin embargo, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, la sigue muy de cerca con un 27%, quedando ambos en un virtual empate técnico.

En comparación con el sondeo anterior, la exministra del Trabajo experimentó un retroceso de dos puntos, mientras que el otrora diputado logró subir uno.

En el tercer puesto de las preferencias se mantiene la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, quien conserva su apoyo con un 19%. El cuarto lugar lo ocupa Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario), que registra un 14% y anota un alza de tres puntos respecto a la medición previa.

Más atrás en la carrera se ubican Franco Parisi con un 7% (+1) y Harold Mayne-Nicholls con un 2% (-2), mientras que en el último lugar cierran Eduardo Artés y Marco Enríquez-Ominami, ambos con un 1%.

Un hallazgo que se reitera en las mediciones de Black & White es la situación de la candidata oficialista en un posible balotaje, donde perdería tanto contra Kast (55% a 34%, con 10% de nulos o blancos) como con Matthei (54% a 32%, con 14% de nulos o blancos).

La encuesta, tomada entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, se realizó a través de encuestas online a 1.022 personas de 18 años o más residentes de todo el país. El muestreo tiene un margen de error de más o menos 3,1%, con un 95% de confianza.

Fuente: cooperativa.cl




