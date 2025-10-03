AUSTRALIS SEAFOODS PRESENTÓ EN PUERTO NATALES INNOVACIONES PARA RESGUARDAR EL MEDIO MARINO Y LA BIODIVERSIDAD EN EXPO CONAF

Esta mañana, en el programa Pesca y Acuicultura en Magallanes, Mauricio Delgado, gerente de Asuntos Regulatorios de Australis Seafoods, explicó los avances y el compromiso de la compañía en materia de sustentabilidad y resguardo del entorno natural.

Delgado destacó la reciente participación de la empresa en la segunda edición de la Expo Conaf “El mar ruge, la tierra nos llama”, realizada en Puerto Natales, donde se mostraron innovaciones tecnológicas que buscan compatibilizar la acuicultura con el cuidado ambiental. En la instancia, Australis presentó en vivo su sistema de alimentación remota y sus métodos de tratamiento de residuos, junto con procesos productivos diseñados para operar de forma respetuosa con el entorno.

Con estas acciones, Australis Seafoods busca abrir el diálogo con la comunidad y reforzar su compromiso con el desarrollo de una acuicultura sustentable en Magallanes.

