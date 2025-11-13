Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

13 de noviembre de 2025

PUNTOS DE CULTURA COMUNITARIA FORTALECEN SUS REDES EN ENCUENTRO DE PUERTO NATALES

​La capital de la provincia de Última Esperanza acogió una jornada clave para el fortalecimiento de la gestión cultural comunitaria. Encuentro fue propiciado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

ENCUENTRO PCC EN NATALES

​Intercambio de experiencias y el fortalecimiento de redes marcaron el reciente Encuentro de Puntos de Cultura Comunitaria (PCC) celebrado en Puerto Natales. Esta reunión congregó a organizaciones sociales y agentes culturales de Porvenir y de la ciudad anfitriona, tras el propósito de dialogar sobre el impacto y los desafíos de la gestión cultural barrial.

La jornada, impulsada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y efectuada el reciente sábado, se enmarcó en el Pan de Fortalecimiento del programa PCC. Convocó a representantes de las entidades locales Conjunto Folclórico Llapui, Fundación de las Artes de la Patagonia Austral y el Centro de Mineros de Río Turbio, reconocido recientemente como un nuevo PCC, más Oro Fueguino, de Porvenir.

La actividad fue facilitada por Ignacio Morales, de la Fundación de las Artes de la Patagonia Austral. Durante la cita, las y los asistentes participaron activamente en mesas de trabajo, compartieron sus metodologías y discutieron cómo las expresiones artísticas locales pueden ser un motor de cohesión y desarrollo social.

El Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Magallanes, Luis Navarro, subrayó el compromiso de la actual administración con este nuevo enfoque de política pública. En la región se han reconocido 26 organizaciones como Puntos de Cultura Comunitaria, desde que nació el programa en Chile, el año 2023.

“Esta política pública impulsada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric, establece una relación directa y reconocimiento a las organizaciones sociales que dinamizan y activan el tejido social, a través de las expresiones artísticas que surgen y se alimentan en los territorios", recalcó Navarro.
Las palabras de la autoridad refuerzan el espíritu del programa. Pasar de un modelo meramente concursable a uno de reconocimiento y colaboración directa, entendiendo que estas organizaciones son fundamentales para la democracia cultural y el bienestar de las comunidades.

El Encuentro de Puntos de Cultura en Puerto Natales concluyó con el compromiso de seguir articulando redes de trabajo y con la convicción de que la cultura que emerge desde las bases es una herramienta poderosa para la transformación social en la región.

canto latinoamerica desde 1990 (1)

GRUPO GRANIZO SE REÚNE ESTE VIERNES EN LA PERLA DEL ESTRECHO PARA CELEBRAR EL CANTO LATINOAMERICANO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZÓ SITIO WEB OFICIAL DE TURISMO

Leer Más

​La nueva plataforma www.ciudadantartica.cl reúne información práctica sobre alojamientos, gastronomía y actividades, promoviendo la estadía de visitantes nacionales y extranjeros en la capital regional.

​La nueva plataforma www.ciudadantartica.cl reúne información práctica sobre alojamientos, gastronomía y actividades, promoviendo la estadía de visitantes nacionales y extranjeros en la capital regional.

LANZAMIENTO SITIO WEB OFICIAL DE TURISMO (2)
nuestrospodcast
Manejo avícola (11)

INVERSIÓN SUPERA LOS 38 MILLONES DE PESOS: ALIANZA ENTRE SENCE E INDAP POTENCIA EL HUEVO MAGALLÁNICO Y EL SECTOR AGROPECUARIO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
vocalmesa

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
Roberto Sahr
WhatsApp Image 2025-11-12 at 12
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
australis10

EN PUERTO NATALES: AUSTRALIS CONMEMORA UNA DÉCADA DE OPERACIONES EN MAGALLANES

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
LANZAMIENTO SITIO WEB OFICIAL DE TURISMO (2)

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZÓ SITIO WEB OFICIAL DE TURISMO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
escuelaportugal

ESCUELA DIEGO PORTALES DE VILLA TEHUELCHES SE CONVIERTE EN LA ÚNICA DE LA REGIÓN EN IMPLEMENTAR EL PROGRAMA EDUCATIVO “UNIVERSO HEXA”