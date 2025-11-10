10 de noviembre de 2025
PRIMER SUDAMERICANO DE NEWCOM SE VIVIÓ EN LA COMUNA DE MOLINA: MAGALLANES DIJO PRESENTE
Polar en el Deporte
Durante cuatro intensos días, la comuna de Molina, en la Región del Maule, fue sede del Primer Sudamericano de Newcom un evento que reunió a delegaciones de distintos países y que marcó un importante hito para el desarrollo de esta disciplina en Sudamérica.
En la categoría +68, una delegación especial de Magallanes viajó hasta el centro del país para ser parte de este histórico campeonato, destacando por su entusiasmo, compromiso y nivel competitivo en esta primera edición del torneo.
En el programa “Polar en el Deporte” conversamos sobre lo vivido durante el certamen con Patricio Kaiser, árbitro del evento, y con Nicole, directora de salud, quienes compartieron sus impresiones sobre la organización, el ambiente deportivo y el impacto que tuvo el Sudamericano tanto en los participantes como en la comunidad local.
El Primer Sudamericano de Newcom dejó un balance positivo y grandes expectativas para futuras ediciones, consolidando a Chile como un punto de encuentro para el crecimiento de esta nueva disciplina en la región.
Te invitamos a revivir los detalles y las entrevistas exclusivas en el programa Polar en el Deporte, donde repasamos lo mejor de este evento internacional.
