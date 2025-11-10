Punta Arenas,
10 de noviembre de 2025

PRIMER SUDAMERICANO DE NEWCOM SE VIVIÓ EN LA COMUNA DE MOLINA: MAGALLANES DIJO PRESENTE

Polar en el Deporte

WhatsApp Image 2025-11-10 at 17

Durante cuatro intensos días, la comuna de Molina, en la Región del Maule, fue sede del Primer Sudamericano de Newcom un evento que reunió a delegaciones de distintos países y que marcó un importante hito para el desarrollo de esta disciplina en Sudamérica. 

En la categoría +68, una delegación especial de Magallanes viajó hasta el centro del país para ser parte de este histórico campeonato, destacando por su entusiasmo, compromiso y nivel competitivo en esta primera edición del torneo. 

En el programa “Polar en el Deporte” conversamos sobre lo vivido durante el certamen con Patricio Kaiser, árbitro del evento, y con Nicole, directora de salud, quienes compartieron sus impresiones sobre la organización, el ambiente deportivo y el impacto que tuvo el Sudamericano tanto en los participantes como en la comunidad local. 

El Primer Sudamericano de Newcom dejó un balance positivo y grandes expectativas para futuras ediciones, consolidando a Chile como un punto de encuentro para el crecimiento de esta nueva disciplina en la región. 

Te invitamos a revivir los detalles y las entrevistas exclusivas en el programa Polar en el Deporte, donde repasamos lo mejor de este evento internacional.



TGR OFRECE ACCESO PREFERENCIAL A PERSONAS CUIDADORAS DEL PROGRAMA CHILE CUIDA

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

MAGALLANES Y ANTOFAGASTA, LAS ZONAS QUE CONCENTRAN EL 57% DE LA INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL

​La transición energética le ha dado protagonismo a la región austral del país, similar a lo que ocurre con la minería en el norte. En tanto, los menores registros están en Aysén, La Araucanía y Los Ríos. Expertos ahondan en estas cifras y delinean las complejidades para impulsar proyectos.

​La transición energética le ha dado protagonismo a la región austral del país, similar a lo que ocurre con la minería en el norte. En tanto, los menores registros están en Aysén, La Araucanía y Los Ríos. Expertos ahondan en estas cifras y delinean las complejidades para impulsar proyectos.

DEBATE PRESIDENCIAL ANATEL: CANDIDATOS SE ENFRENTAN POR ÚLTIMA VEZ PREVIO A LAS ELECCIONES

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

WhatsApp Image 2025-11-10 at 17

PRIMER SUDAMERICANO DE NEWCOM SE VIVIÓ EN LA COMUNA DE MOLINA: MAGALLANES DIJO PRESENTE

LA LAM-30 CASMA DE LA ARMADA DE CHILE CUMPLE 46 AÑOS EN LA RECTA FINAL DE SU MODERNIZACIÓN EN ASMAR MAGALLANES

EL AMIGO DE LA FAMILIA

“HOY DÍA LA REGIÓN PIDE A GRITOS QUE TENGAMOS MEDIDAS MUCHO MÁS RIGUROSAS”: DIPUTADO BIANCHI INSISTE EN MEJORAR CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CONTROL MIGRATORIO