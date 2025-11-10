PRIMER SUDAMERICANO DE NEWCOM SE VIVIÓ EN LA COMUNA DE MOLINA: MAGALLANES DIJO PRESENTE

Durante cuatro intensos días, la comuna de Molina, en la Región del Maule, fue sede del Primer Sudamericano de Newcom un evento que reunió a delegaciones de distintos países y que marcó un importante hito para el desarrollo de esta disciplina en Sudamérica.

En la categoría +68, una delegación especial de Magallanes viajó hasta el centro del país para ser parte de este histórico campeonato, destacando por su entusiasmo, compromiso y nivel competitivo en esta primera edición del torneo.

En el programa “Polar en el Deporte” conversamos sobre lo vivido durante el certamen con Patricio Kaiser, árbitro del evento, y con Nicole, directora de salud, quienes compartieron sus impresiones sobre la organización, el ambiente deportivo y el impacto que tuvo el Sudamericano tanto en los participantes como en la comunidad local.

El Primer Sudamericano de Newcom dejó un balance positivo y grandes expectativas para futuras ediciones, consolidando a Chile como un punto de encuentro para el crecimiento de esta nueva disciplina en la región.

Te invitamos a revivir los detalles y las entrevistas exclusivas en el programa Polar en el Deporte, donde repasamos lo mejor de este evento internacional.







​

