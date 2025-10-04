Punta Arenas,
4 de octubre de 2025

ALIEXPRESS, SHEIN Y AMAZON DEBERÁN PAGAR IVA EN CHILE DESDE OCTUBRE: ¿QUÉ CAMBIA PARA CONSUMIDORES Y EMPRESAS?

E-commerce y tributación. ​

A_UNO_1685285-1-1024x683

La nueva normativa elimina la exención para compras bajo US$41, obligando a plataformas extranjeras a recaudar IVA en transacciones de hasta US$500. El ajuste busca cerrar espacios de evasión, equilibrar la competencia con el comercio local y fortalecer la cadena logística, aunque el impacto en las pymes sería acotado.

A partir del 25 de octubre, las plataformas extranjeras como AliExpress, Shein y Amazon deberán comenzar a recaudar y pagar IVA en Chile por las compras de bienes de hasta US$500. La medida, incluida en la Ley de Cumplimiento Tributario de 2024, pone fin a la histórica exención que beneficiaba a los artículos importados de menos de US$41.

El cambio responde a tres objetivos centrales: reducir la evasión, nivelar la cancha tributaria frente al comercio local y simplificar procesos aduaneros. Así lo explica Jorge Berríos, director del Diplomado en Finanzas de Unegocios FEN UCHILE:

“Había muchos envíos pequeños para evitar el pago de IVA, lo que generaba una pérdida para el fisco y, al mismo tiempo, una competencia desleal con empresas nacionales que sí deben pagar impuestos y aranceles”.

Impacto en el bolsillo de los consumidores

La principal consecuencia será el alza en el precio final de los productos importados. El IVA (19%) será incorporado directamente en la transacción.
Un ejemplo: un accesorio comprado en AliExpress por US$30 hoy llegaba exento de impuestos. Con la nueva normativa, costará alrededor de US$35,7.

Entre enero de 2023 y junio de 2024 se realizaron más de 23 millones de transacciones en estas plataformas hacia Chile, de las cuales 18 millones corresponden a AliExpress, un millón a Amazon y 650 mil a Shein.

Equidad tributaria frente al comercio local

Para Berríos, la medida representa un avance en justicia tributaria:

“No se trata solo de recaudar más, sino de nivelar el campo de juego. Hasta ahora, el mismo producto vendido por un comerciante local tenía que pagar IVA, mientras que uno adquirido por plataformas internacionales podía ingresar exento”.

La decisión sigue la línea de otras regulaciones recientes: desde 2020, servicios digitales como Netflix, Spotify o Microsoft Office también pagan IVA en Chile.

¿Habrá beneficios para pymes y retail local?

El impacto en las ventas de pymes o emprendedores locales sería limitado. Según Berríos, los consumidores seguirán recurriendo a estas plataformas, incluso pagando el 19% extra, ya que buscan artículos específicos o de difícil acceso en el mercado chileno.
“No veo un efecto real en las ventas locales. Muchos de los productos que se compran en Amazon o AliExpress no se encuentran en Chile, por lo que la demanda seguirá allí”, advierte.

Sin embargo, sí existen oportunidades en la cadena logística y de distribución, que seguirá creciendo para responder al alto flujo de importaciones. Empresas de courier, bodegas y última milla podrían ser las más beneficiadas.

Chile frente al comercio digital global

En términos de infraestructura, Chile está preparado para competir “de igual a igual” en el ecosistema digital:

  • Más del 90% de la población está bancarizada.
  • Alta penetración de internet.
  • Plataformas locales robustas como Mercado Libre, Falabella o Cornershop ya compiten con gigantes internacionales.

Para Berríos, el desafío no es tecnológico, sino estratégico:

“El punto no es si Chile puede competir, porque ya lo hace. El reto está en entender qué productos buscan los consumidores en el extranjero y cómo diferenciar la oferta local para capturar esas preferencias”.

Una tendencia global

Chile se suma así a una tendencia internacional. La Unión Europea eliminó en 2021 la exención para compras menores a 22 euros, mientras que en Estados Unidos los impuestos estatales aplican desde hace años al comercio digital.

El nuevo escenario marcará un antes y un después para los usuarios que acostumbraban comprar libre de impuestos. Y aunque no implicará un vuelco inmediato en favor del comercio local, sí redefine las reglas del juego en el e-commerce y obliga a todos los actores, nacionales e internacionales, a competir en condiciones más equilibradas.


ESTUDIO MINMUJER Y UNICEF: CERCA DE $595 MIL MENSUALES CUESTA MANTENER LA CRIANZA EN CHILE

ENCUENTRAN MOCHILA CON DROGA EN PATIO DE RECINTO EDUCACIONAL

Gracias al trabajo coordinado entre Seguridad Pública Municipal y Carabineros, se logró incautar una mochila con sustancias ilícitas.


Gracias al trabajo coordinado entre Seguridad Pública Municipal y Carabineros, se logró incautar una mochila con sustancias ilícitas.


PRESIDENTA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ENAP DESTACA DECISIÓN GUBERNAMENTAL DE REVERTIR SUBSIDIO AL CABOTAJE Y ASEGURAR EL VALOR DEL COMBUSTIBLE PARA LA PATAGONIA

7 DE CADA 10 CHILENOS CREE QUE EL DINERO EN EFECTIVO DESAPARECERÁ EN EL FUTURO

ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y SALUDABLE, ¿CUÁNDO?

PASTORAL DEL INSTITUTO DON BOSCO INVITA A PARTICIPAR EN EL ORATORIO SALESIANO BARTOLOMÉ GARELLI TODOS LOS SÁBADOS DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE EN LA CAPILLA CRISTO REDENTOR

