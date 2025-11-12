ESTE 14 Y 15 DE NOVIEMBRE SE REALIZARÁ LA COLECTA NACIONAL DEL EJÉRCITO DE SALVACIÓN EN TODO CHILE

En conversación con Polar Comunicaciones, durante el programa “Buenos Días Región” el Capitán Rolando Quispe, pastor de la Iglesia Ejército de Salvación Punta Arenas, entregó detalles sobre la Colecta Nacional 2025 que se desarrollará los días 14 y 15 de noviembre en todo el país.

El objetivo de esta campaña solidaria es reunir aportes que permitan continuar con la labor social que el Ejército de Salvación realiza durante todo el año en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad. A través de sus programas y centros de apoyo, la institución entrega asistencia en áreas como alimentación, abrigo, acompañamiento espiritual y contención social.

​Durante ambas jornadas, voluntarios y miembros de la iglesia estarán presentes en distintos puntos de Punta Arenas con sus tradicionales alcancías, invitando a la comunidad a colaborar y compartir el mensaje solidario.

Desde la institución recalcaron que existen diversas formas de apoyar, ya sea donando en la calle, difundiendo la colecta en redes sociales o motivando a familiares y amigos a participar.





