Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

11 de noviembre de 2025

JACK DEL CANIL MUNICIPAL ENCONTRÓ UNA FAMILIA

​María Luisa, su nueva dueña, lo acogió durante una jornada de adopción organizada por la Unidad de Tenencia Responsable del municipio.

JA 4
Este fin de semana, la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, a través de su Unidad de Tenencia Responsable, realizó una nueva jornada de adopción en los estacionamientos del centro comercial Sodimac. En esta instancia, uno de los perros del Centro de Rescate Canino Municipal fue amparado por una nueva familia.

"Estamos muy contentos, finalmente, de tener estos vecinos solidarios que van a sumar un integrante más y no me cabe duda de que estará en muy buenas manos", señaló el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, quien además agregó: "Si quiere una mascota, que son maravillosas, no compre, adopte. En nuestro canil tenemos, cada cierto tiempo, estos programas de adopción que son muy exitosos. Son perritos con sus vacunas al día, muy bien cuidados. Lo único que buscan es un poco de amor en un hogar de nuestra ciudad".

Además, el jefe comunal agradeció a Sodimac por facilitar el espacio para la realización de la actividad y por entregar un obsequio a la familia que adoptó a Jack.

Desde la Unidad de Tenencia Responsable informaron que Jack es uno de los siete perros que fueron rescatados tras un incendio en la población Calisto, quienes durante meses estuvieron recuperándose de sus quemaduras en el Centro de Rescate Canino Municipal. Del total de perros rescatados en este incidente, solo queda pendiente de adopción Sienna, que hasta la fecha continúa en busca de una familia.

Actualmente, el Canil Municipal alberga 46 perros que esperan convertirse en el nuevo integrante de un hogar. Las personas interesadas en adoptar pueden escribir a [email protected] para coordinar una visita y así entregar una nueva oportunidad a los canes rescatados por el municipio.


juan pablo

JUAN PABLO LÓPEZ LLEGA A PUERTO WILLIAMS PARA CELEBRAR LOS 72 AÑOS DE LA CIUDAD MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

OPERATIVO DEL OS7 DESARTICULA RED DE MICROTRÁFICO EN PUNTA ARENAS: TRES DETENIDOS Y COCAÍNA INCAUTADA

Leer Más

​El procedimiento, coordinado con la Fiscalía Local, permitió allanar tres domicilios y comprobar la venta de drogas bajo la modalidad de delivery.

​El procedimiento, coordinado con la Fiscalía Local, permitió allanar tres domicilios y comprobar la venta de drogas bajo la modalidad de delivery.

carabinerosevidencia
nuestrospodcast
fosil

DESCUBREN FÓSIL DE HELECHO QUE HABITÓ LA ANTÁRTICA DURANTE LA ERA DE LOS DINOSAURIOS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Servel-1-740x430

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
Roberto Sahr
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
JA 4

JACK DEL CANIL MUNICIPAL ENCONTRÓ UNA FAMILIA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
goreunidadantartica

AUTORIDADES PRESENTAN PLAN ESTRATÉGICO ANTÁRTICO 2026-2030: GOBIERNO REGIONAL CONTARÁ CON NUEVA UNIDAD ANTÁRTICA Y ELABORARÁ POLÍTICA REGIONAL COMPLEMENTARIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
1

MINVU Y DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE SE UNEN PARA LLEVAR EDUCACIÓN TRIBUTARIA A LOS BARRIOS DE TODO EL PAÍS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA