JACK DEL CANIL MUNICIPAL ENCONTRÓ UNA FAMILIA

Este fin de semana, la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, a través de su Unidad de Tenencia Responsable, realizó una nueva jornada de adopción en los estacionamientos del centro comercial Sodimac. En esta instancia, uno de los perros del Centro de Rescate Canino Municipal fue amparado por una nueva familia.

"Estamos muy contentos, finalmente, de tener estos vecinos solidarios que van a sumar un integrante más y no me cabe duda de que estará en muy buenas manos", señaló el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, quien además agregó: "Si quiere una mascota, que son maravillosas, no compre, adopte. En nuestro canil tenemos, cada cierto tiempo, estos programas de adopción que son muy exitosos. Son perritos con sus vacunas al día, muy bien cuidados. Lo único que buscan es un poco de amor en un hogar de nuestra ciudad".

Además, el jefe comunal agradeció a Sodimac por facilitar el espacio para la realización de la actividad y por entregar un obsequio a la familia que adoptó a Jack.

Desde la Unidad de Tenencia Responsable informaron que Jack es uno de los siete perros que fueron rescatados tras un incendio en la población Calisto, quienes durante meses estuvieron recuperándose de sus quemaduras en el Centro de Rescate Canino Municipal. Del total de perros rescatados en este incidente, solo queda pendiente de adopción Sienna, que hasta la fecha continúa en busca de una familia.

Actualmente, el Canil Municipal alberga 46 perros que esperan convertirse en el nuevo integrante de un hogar. Las personas interesadas en adoptar pueden escribir a [email protected] para coordinar una visita y así entregar una nueva oportunidad a los canes rescatados por el municipio.

