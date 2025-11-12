Punta Arenas,
12 de noviembre de 2025

EMPRENDEDORES NATALINOS MUESTRAN TALENTO Y CREATIVIDAD EN UN ESPACIO DE COLABORACIÓN

​La feria "Raíces y Tradición" reunió a más de 30 emprendedores que mostraron su talento y creatividad al público local.

AquaChile Balloon 3

El pasado sábado 8 de noviembre la Casa Juvenil de Puerto Natales se transformó en un punto de encuentro para el talento y la creatividad local durante la Feria de

Emprendimientos "Raíces y Tradición", un evento organizado por AquaChile, ejecutado por Balloon Latam y apoyado por el Centro de Negocios SERCOTEC y la Municipalidad de Natales.

 

La feria reunió a más de 30 emprendedores y emprendedoras de la comuna, quienes exhibieron y comercializaron productos locales, artesanales y gastronómicos en un espacio que celebró la identidad, la colaboración y el esfuerzo de la comunidad natalina. La jornada incluyó música en vivo, talleres familiares, degustaciones y reconocimientos a artesanas locales que mantienen vivos los oficios tradicionales.

 

Durante la apertura, representantes de AquaChile y Balloon Latam destacaron la importancia de fortalecer el ecosistema emprendedor de la región y promover espacios de conexión entre emprendedores, instituciones y ciudadanía.

 

"Esta feria refleja el espíritu del Programa de Emprendimiento Local de AquaChile: potenciar el talento de las personas, promover el desarrollo sostenible y aportar al bienestar de las comunidades donde estamos presentes", destacó Brenda Vera, gerente regional de Magallanes AquaChile.

 

Por su parte, Sebastián Salinas, Fundador y Director Ejecutivo de Balloon Latam, comentó "cada emprendedor y emprendedora que participó hoy en la feria significa un testimonio de esfuerzo para nosotros. Estamos felices de haber podido acompañar sus procesos de aprendizaje y de visibilizar sus proyectos. Esperamos que este impulso les sirva para que encuentren nuevas oportunidades y redes de colaboración".

 

A su vez, Ruth Rivas, dueña del emprendimiento Rutiña, destacó la oportunidad de poder vender a los turistas: "mis artesanías, que son tan chiquititas, se van en el bolsillo de cualquier extranjero y se van a otro país. Eso me llena de emoción y de alegría. ", expresó.

 

Asimismo, Javier Wimmer, de Ahumados Wimer, contó que "esta es la finalización de un proceso en el que nos enseñaron a vender, a cómo conversar con los clientes. Para mí ha significado un gran avance y un apoyo", aseveró.

 

La feria marcó el cierre del programa "Potencia y Comunica tu Marca", parte del Programa de Emprendimiento Local AquaChile 2025, que acompañó a más de 50 emprendedores y emprendedoras en el fortalecimiento de sus modelos de negocio y la creación de 49 identidades de marca, consolidando una red local que continuará creciendo más allá del proyecto.

 

Con esta actividad, AquaChile y Balloon Latam reafirmaron su compromiso con el desarrollo local, la sostenibilidad y el valor compartido, generando espacios de encuentro que fortalecen el tejido social y económico del territorio.


INICIA CAMBIO DE 90 RADIADORES EN ESCUELA CORONEL SANTIAGO BUERAS DE PUERTO NATALES

OPERATIVO DEL OS7 DESARTICULA RED DE MICROTRÁFICO EN PUNTA ARENAS: TRES DETENIDOS Y COCAÍNA INCAUTADA

​El procedimiento, coordinado con la Fiscalía Local, permitió allanar tres domicilios y comprobar la venta de drogas bajo la modalidad de delivery.

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

EMPRENDEDORES NATALINOS MUESTRAN TALENTO Y CREATIVIDAD EN UN ESPACIO DE COLABORACIÓN

FERIA DE APRENDIZAJES ANTÁRTICOS SE REALIZARÁ EN PUNTA ARENAS: LA SEGUNDA VERSIÓN DEL PROYECTO

GRAN TALLER DLR–INACH SOBRE TELEDETECCIÓN POLAR EN LA ANTÁRTICA Y SUBANTÁRTICA