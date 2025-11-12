EMPRENDEDORES NATALINOS MUESTRAN TALENTO Y CREATIVIDAD EN UN ESPACIO DE COLABORACIÓN

El pasado sábado 8 de noviembre la Casa Juvenil de Puerto Natales se transformó en un punto de encuentro para el talento y la creatividad local durante la Feria de

Emprendimientos "Raíces y Tradición", un evento organizado por AquaChile, ejecutado por Balloon Latam y apoyado por el Centro de Negocios SERCOTEC y la Municipalidad de Natales.

La feria reunió a más de 30 emprendedores y emprendedoras de la comuna, quienes exhibieron y comercializaron productos locales, artesanales y gastronómicos en un espacio que celebró la identidad, la colaboración y el esfuerzo de la comunidad natalina. La jornada incluyó música en vivo, talleres familiares, degustaciones y reconocimientos a artesanas locales que mantienen vivos los oficios tradicionales.

Durante la apertura, representantes de AquaChile y Balloon Latam destacaron la importancia de fortalecer el ecosistema emprendedor de la región y promover espacios de conexión entre emprendedores, instituciones y ciudadanía.

"Esta feria refleja el espíritu del Programa de Emprendimiento Local de AquaChile: potenciar el talento de las personas, promover el desarrollo sostenible y aportar al bienestar de las comunidades donde estamos presentes", destacó Brenda Vera, gerente regional de Magallanes AquaChile.

Por su parte, Sebastián Salinas, Fundador y Director Ejecutivo de Balloon Latam, comentó "cada emprendedor y emprendedora que participó hoy en la feria significa un testimonio de esfuerzo para nosotros. Estamos felices de haber podido acompañar sus procesos de aprendizaje y de visibilizar sus proyectos. Esperamos que este impulso les sirva para que encuentren nuevas oportunidades y redes de colaboración".

A su vez, Ruth Rivas, dueña del emprendimiento Rutiña, destacó la oportunidad de poder vender a los turistas: "mis artesanías, que son tan chiquititas, se van en el bolsillo de cualquier extranjero y se van a otro país. Eso me llena de emoción y de alegría. ", expresó.

Asimismo, Javier Wimmer, de Ahumados Wimer, contó que "esta es la finalización de un proceso en el que nos enseñaron a vender, a cómo conversar con los clientes. Para mí ha significado un gran avance y un apoyo", aseveró.

La feria marcó el cierre del programa "Potencia y Comunica tu Marca", parte del Programa de Emprendimiento Local AquaChile 2025, que acompañó a más de 50 emprendedores y emprendedoras en el fortalecimiento de sus modelos de negocio y la creación de 49 identidades de marca, consolidando una red local que continuará creciendo más allá del proyecto.

Con esta actividad, AquaChile y Balloon Latam reafirmaron su compromiso con el desarrollo local, la sostenibilidad y el valor compartido, generando espacios de encuentro que fortalecen el tejido social y económico del territorio.

