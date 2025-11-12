EN VÍSPERAS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS REGISTRO CIVIL EXTENDERÁ HORARIO DE ATENCIÓN PARA ENTREGA DE CÉDULAS DE IDENTIDAD

​Con el objetivo de facilitar que todas las personas habilitadas puedan ejercer su derecho a voto en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias del próximo domingo 16 de noviembre, el Servicio de Registro Civil e Identificación ha dispuesto extender su horario de atención exclusivamente para el retiro de documentos los días jueves 13 y viernes 14 de noviembre, hasta las 16:00 horas.



​



​La medida, instruida por la Subdirección de Operaciones del Servicio, busca responder al alto número de cédulas de identidad pendientes de retiro en las oficinas del país y permitirá que las y los usuarios cuenten con sus documentos vigentes para sufragar.



​



En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, esta extensión de horario se aplicará en las oficinas de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Cabo de Hornos, todas las cuales operarán con atención especial durante esos días.

​



​Asimismo, se recuerda que los únicos documentos válidos para votar son la cédula de identidad o el pasaporte, aun cuando se encuentren vencidos desde el 16 de noviembre de 2024, de acuerdo con lo establecido por el Servicio Electoral (Servel).



​

La Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, destacó que: “Ejercer el derecho a voto es una de las expresiones más profundas de nuestra democracia. Por eso, reiteramos el llamado que hacemos junto al Registro Civil y le pedimos a la ciudadanía que concurra a retirar las cédulas que fueron solicitadas y que aún se mantienen en el servicio. Queremos que nadie quede fuera de este proceso por no contar con su identificación vigente, especialmente en una jornada tan relevante para el país.”



​



​Además, la autoridad enfatizó el rol fundamental que cumple el Servicio de Registro Civil e Identificación, valorando el esfuerzo adicional que realiza la institución para garantizar que la ciudadanía cuente con todas las facilidades necesarias para ejercer su derecho a voto este 16 de noviembre.



​



​Por su parte, la Directora Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Lorena Bustamante, destacó el compromiso y despliegue de las funcionarias y funcionarios del servicio, señalando: “Como en cada proceso eleccionario, estaremos presentes en todos los recintos de votación con funcionarias y funcionarios expertos en identificación, garantizando el correcto desarrollo de la jornada electoral.” Asimismo, reiteró que: “Se ha extendido el horario de atención para la entrega de cédulas y pasaportes, porque sabemos que contar con su documento de identificación es esencial. Invitamos a la ciudadanía a revisar los horarios extendidos en nuestras oficinas, donde estaremos esperándoles para facilitar su participación en este proceso.”



​



​Finalmente, recordó que esta extensión de horario aplica exclusivamente para la entrega de documentos de identidad y no contempla la realización de otros trámites o servicios.

