Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

12 de noviembre de 2025

EN VÍSPERAS DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS REGISTRO CIVIL EXTENDERÁ HORARIO DE ATENCIÓN PARA ENTREGA DE CÉDULAS DE IDENTIDAD

Atención exclusivamente para el retiro de documentos los días jueves 13 y viernes 14 de noviembre, hasta las 16:00 horas.

Registro Civil Informa

​Con el objetivo de facilitar que todas las personas habilitadas puedan ejercer su derecho a voto en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias del próximo domingo 16 de noviembre, el Servicio de Registro Civil e Identificación ha dispuesto extender su horario de atención exclusivamente para el retiro de documentos los días jueves 13 y viernes 14 de noviembre, hasta las 16:00 horas.


​La medida, instruida por la Subdirección de Operaciones del Servicio, busca responder al alto número de cédulas de identidad pendientes de retiro en las oficinas del país y permitirá que las y los usuarios cuenten con sus documentos vigentes para sufragar.


En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, esta extensión de horario se aplicará en las oficinas de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Cabo de Hornos, todas las cuales operarán con atención especial durante esos días.


​Asimismo, se recuerda que los únicos documentos válidos para votar son la cédula de identidad o el pasaporte, aun cuando se encuentren vencidos desde el 16 de noviembre de 2024, de acuerdo con lo establecido por el Servicio Electoral (Servel).


La Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat, destacó que: “Ejercer el derecho a voto es una de las expresiones más profundas de nuestra democracia. Por eso, reiteramos el llamado que hacemos junto al Registro Civil y le pedimos a la ciudadanía que concurra a retirar las cédulas que fueron solicitadas y que aún se mantienen en el servicio. Queremos que nadie quede fuera de este proceso por no contar con su identificación vigente, especialmente en una jornada tan relevante para el país.”


​Además, la autoridad enfatizó el rol fundamental que cumple el Servicio de Registro Civil e Identificación, valorando el esfuerzo adicional que realiza la institución para garantizar que la ciudadanía cuente con todas las facilidades necesarias para ejercer su derecho a voto este 16 de noviembre.


​Por su parte, la Directora Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Lorena Bustamante, destacó el compromiso y despliegue de las funcionarias y funcionarios del servicio, señalando: “Como en cada proceso eleccionario, estaremos presentes en todos los recintos de votación con funcionarias y funcionarios expertos en identificación, garantizando el correcto desarrollo de la jornada electoral.” Asimismo, reiteró que: “Se ha extendido el horario de atención para la entrega de cédulas y pasaportes, porque sabemos que contar con su documento de identificación es esencial. Invitamos a la ciudadanía a revisar los horarios extendidos en nuestras oficinas, donde estaremos esperándoles para facilitar su participación en este proceso.”


​Finalmente, recordó que esta extensión de horario aplica exclusivamente para la entrega de documentos de identidad y no contempla la realización de otros trámites o servicios.

expoangus2025

EXPO ANGUS 2025 MUESTRA EL POTENCIAL ECONÓMICO Y PRODUCTIVO DE LA GANADERÍA PATAGÓNICA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

POTENTE TORMENTA SOLAR GENERA AURORAS AUSTRALES EN MAGALLANES Y EXPERTOS ALERTAN POR POSIBLE INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS O APAGONES

Leer Más

​Hoy entre las 12:00 y las 14:00 horas se registrará el peak de una tormenta solar en nuestro país, lo que podría generar apagones locales o interferencia en transmisiones de radio y satélites. Además generó que en Punta Arenas anoche se registraran vívidas auroras australes, las que se podrían repetir esta noche.

​Hoy entre las 12:00 y las 14:00 horas se registrará el peak de una tormenta solar en nuestro país, lo que podría generar apagones locales o interferencia en transmisiones de radio y satélites. Además generó que en Punta Arenas anoche se registraran vívidas auroras australes, las que se podrían repetir esta noche.

aurorasaustrales
nuestrospodcast
LANZAMIENTO SITIO WEB OFICIAL DE TURISMO (2)

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZÓ SITIO WEB OFICIAL DE TURISMO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
vocalmesa

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
Roberto Sahr
WhatsApp Image 2025-11-12 at 12
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
sernapescaumag

SERNAPESCA CERTIFICÓ COMO CENTINELAS DEL MAR A EQUIPO DE MUSEO DE HISTORIA NATURAL RÍO SECO Y A ESTUDIANTES DE UMAG

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
claudiabarrientos

CANDIDATA A DIPUTADA CLAUDIA BARRIENTOS SÁNCHEZ ENFATIZA LA IMPORTANCIA DE MEJORAR LA CONECTIVIDAD DIGITAL Y TERRITORIAL EN MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Festival Niñez Natales_

FUNDACIÓN INTEGRA INVITA A LA COMUNIDAD DE PUERTO NATALES A CELEBRAR EL FESTIVAL DE LA NIÑEZ ESTE MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE