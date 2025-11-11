FERIA DE APRENDIZAJES ANTÁRTICOS SE REALIZARÁ EN PUNTA ARENAS: LA SEGUNDA VERSIÓN DEL PROYECTO

Este martes se llevará a cabo en la Escuela Pedro Pablo Lemaitre de Punta Arenas la segunda versión de la Feria de Aprendizajes Antárticos, una iniciativa que busca acercar a la comunidad educativa al conocimiento y la valoración del continente blanco.

La idea nació hace cuatro años gracias a un grupo de estudiantes conocido como los “Antartiquitos”, quienes han dedicado su trabajo a estudiar y difundir temas relacionados con la Antártica.

El año pasado realizaron su primera feria dentro del establecimiento, donde todas las áreas del colegio participaron activamente, mostrando proyectos y experiencias de aprendizaje sobre la vida, el clima y la ciencia antártica. En esta nueva edición, cada curso presentará un tema distinto vinculado al trabajo que han desarrollado durante el año, fortaleciendo así el compromiso de la escuela con la educación ambiental y científica.

En el programa “Almorzando con Checho” conversamos con la profesora Paola Vidal, quien lidera esta iniciativa, y con dos de sus alumnos, Mariano y Ema, quienes contaron su experiencia y entusiasmo por participar en esta feria que promueve el conocimiento y el amor por la Antártica.

La Feria de Aprendizajes Antárticos se realizará mañana en la Escuela Pedro Pablo Lemaitre y promete ser una jornada llena de creatividad, ciencia y conciencia sobre la importancia del territorio más austral del planeta.



