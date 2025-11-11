Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

11 de noviembre de 2025

FERIA DE APRENDIZAJES ANTÁRTICOS SE REALIZARÁ EN PUNTA ARENAS: LA SEGUNDA VERSIÓN DEL PROYECTO

Almorzando con Checho

WhatsApp Image 2025-11-11 at 17

Este martes se llevará a cabo en la Escuela Pedro Pablo Lemaitre de Punta Arenas la segunda versión de la Feria de Aprendizajes Antárticos, una iniciativa que busca acercar a la comunidad educativa al conocimiento y la valoración del continente blanco. 

La idea nació hace cuatro años gracias a un grupo de estudiantes conocido como los “Antartiquitos”, quienes han dedicado su trabajo a estudiar y difundir temas relacionados con la Antártica. 

El año pasado realizaron su primera feria dentro del establecimiento, donde todas las áreas del colegio participaron activamente, mostrando proyectos y experiencias de aprendizaje sobre la vida, el clima y la ciencia antártica. En esta nueva edición, cada curso presentará un tema distinto vinculado al trabajo que han desarrollado durante el año, fortaleciendo así el compromiso de la escuela con la educación ambiental y científica. 

En el programa “Almorzando con Checho” conversamos con la profesora Paola Vidal, quien lidera esta iniciativa, y con dos de sus alumnos, Mariano y Ema, quienes contaron su experiencia y entusiasmo por participar en esta feria que promueve el conocimiento y el amor por la Antártica. 

La Feria de Aprendizajes Antárticos se realizará mañana en la Escuela Pedro Pablo Lemaitre y promete ser una jornada llena de creatividad, ciencia y conciencia sobre la importancia del territorio más austral del planeta.




conversatoriosaludmental

MAGALLANES: MÁS DE 60 REPRESENTANTES DE DISTINTOS SECTORES PARTICIPARON EN CONVERSATORIO REGIONAL SOBRE SALUD MENTAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

OPERATIVO DEL OS7 DESARTICULA RED DE MICROTRÁFICO EN PUNTA ARENAS: TRES DETENIDOS Y COCAÍNA INCAUTADA

Leer Más

​El procedimiento, coordinado con la Fiscalía Local, permitió allanar tres domicilios y comprobar la venta de drogas bajo la modalidad de delivery.

​El procedimiento, coordinado con la Fiscalía Local, permitió allanar tres domicilios y comprobar la venta de drogas bajo la modalidad de delivery.

carabinerosevidencia
nuestrospodcast
fosil

DESCUBREN FÓSIL DE HELECHO QUE HABITÓ LA ANTÁRTICA DURANTE LA ERA DE LOS DINOSAURIOS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Servel-1-740x430

FÓRMULA DE LA CIFRA REPARTIDORA: EL ROL DE LA "CARTA FUERTE" Y LA COMPETENCIA EN DUPLAS EN LA PARLAMENTARIA

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
Roberto Sahr
publicite
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
INTERVENCIÓN ACCIONA JARDIN KEOLA K

"EL REFUGIO IMAGINADO”: JARDÍN KEOLA KIPA CELEBRA EXITOSO CIERRE DE ACCIONA 2025

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
FERIA NAVIDEÑA 2025 (4)

MUNICIPIO INAUGURA FERIA NAVIDEÑA EN MALL ESPACIO URBANO PIONERO

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
WhatsApp Image 2025-08-21 at 21

ESCUELA CROACIA ORGANIZA SU 4° MUESTRA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA