8 de noviembre de 2025
LA ESGRIMA DE PUNTA ARENAS BRILLA EN CAMPEONATO NACIONAL
Soy reportero.
Con fecha 25 y 26 de octubre se realizó en la ciudad de Punta Arenas la competencia oficial válida por el ranking nacional, "Campeonato de Chile Preveteranos, Veteranos y Novicios", oportunidad donde los esgrimistas del Club Esgrima Punta Arenas logran nuevamente mantener en alto el prestigio de la esgrima Magallánica con excelentes desempeños, consiguiendo subir a 17 de los 18 podios en disputa de todas las categorías en competencia ye n las armas de espada, florete y sable, dejando en evidencia que continúan siendo el mejor club de esgrima en la región de Magallanes por noveno año consecutivo conforme ranking oficial de la Federación Chilena de Esgrima y estar entre los mejores a nivel nacional.
La competencia de preveteranos y veteranos consiste en la participación de deportistas desde los 40 años en adelante, donde en su mayoría se trata de padres y/o apoderados a quienes se les incentiva a participar del deporte que realizan sus hijos, donde el club hace un esfuerzo importante en facilitarles equipamiento completo para que pueden experimentar en 1ra persona la actividad que realizan sus hijos, mientras que la competencia de la categoría "Novicios" se trata de deportistas desde los 13 años, quienes nunca han competido en torneos oficiales del ranking nacional, son deportistas que en su mayoría están aprendiendo e iniciándose en la disciplina, por lo que la competencia de novicios les da la oportunidad de ganar experiencia en competencias oficiales.
Felicitamos a todos los deportistas del Club Esgrima Punta Arenas por dejar en alto el prestigio de la esgrima Magallánica en el torneo nacional y a todos los familiares que los apoyan en esta hermosa disciplina olímpica.
Los resultados fueron los siguientes:
Espada femenino PreVeteranos
Marcela Bustamante Núñez 3° lugar
Gladys Alvarado Diaz 3° lugar
Yovana Cuevas Villa 6° lugar
Viviana Briones Saavedra 7° lugar
Espada masculino PreVeteranos
Cristian Gallardo Márquez 5° lugar
Danilo Araya Muñoz 6° lugar
Alejandro Chávez Alfaro 11° lugar
Víctor Muñoz Oyarzun 13° lugar
Jaime Mancilla Miralles 14° lugar
Gaspar Toledo Navarro 16° lugar
Espada femenino Veteranos1
Gladys Alvarado Diaz 2° lugar
Espada masculino Veteranos1
Cristian Gallardo Márquez 3° lugar
Alejandro Chávez Alfaro 6° lugar
Jaime Mancilla Miralles 7° lugar
Gaspar Toledo Navarro 8° lugar
Florete femenino PreVeteranos
Marcela Bustamante Núñez 1° lugar
Yovana Cuevas Villa 2° lugar
Viviana Briones Saavedra 3° lugar
Gladys Alvarado Diaz 3° lugar
Karen Cárcamo Diaz 5° lugar
(Podio completo del Club Esgrima Punta Arenas)
Florete masculino PreVeteranos
Jaime Mancilla Miralles 5° lugar
Cristian Gallardo Márquez 6° lugar
Danilo Araya Muñoz 8° lugar
Florete femenino Veteranos1
Gladys Alvarado Diaz 1° lugar
Florete masculino Veteranos1
Jaime Mancilla Miralles 3° lugar
Cristian Gallardo Márquez 3° lugar
Sable femenino PreVeteranos
Gladys Alvarado Diaz 1° lugar
Sable masculino PreVeteranos
Danilo Araya Muñoz 2° lugar
Jaime Mancilla Miralles 3° lugar
Sable femenino Veteranos1
Gladys Alvarado Diaz 1° lugar
Sable masculino Veteranos1
Jaime Mancilla Miralles 2° lugar
Espada femenino novicios
Viviana Briones Saavedra 3° lugar
Casandra Toledo Alvarado 6° lugar
Antonia Valdés Alarcón 7° lugar
Gabriela Ordoñez Cárcamo 8° lugar
Jennifer Ferrer Box 9° lugar
Eloisa De La Maza Gajardo 10° lugar
Espada masculina novicios
Víctor Muñoz Oyarzun 3° lugar
Diego Bustamante Bustamante 5° lugar
Cristhian Zúñiga Castillo 6° lugar
Florete femenino novicios
Antonia Valdés Alarcón 1° lugar
Casandra Toledo Alvarado 2° lugar
Viviana Briones Saavedra 3° lugar
Javiera Azaldegui Bahamonde 5° lugar
Eloisa De La Maza Gajardo 6° lugar
Jennifer Ferrer Box 7° lugar
Gabriela Ordoñez Cárcamo 8° lugar
Florete masculino novicios
Víctor Muñoz Oyarzun 2° lugar
Diego Bustamante Bustamante 3° lugar
Cristhian Zúñiga Castillo 5° lugar
Sable femenino novicios
Casandra Toledo Alvarado 3° lugar
Viviana Briones Saavedra 5° lugar
Jennifer Ferrer Box 6° lugar
Diego Bustamante Bustamante 6° lugar