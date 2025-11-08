LA ESGRIMA DE PUNTA ARENAS BRILLA EN CAMPEONATO NACIONAL

Con fecha 25 y 26 de octubre se realizó en la ciudad de Punta Arenas la competencia oficial válida por el ranking nacional, "Campeonato de Chile Preveteranos, Veteranos y Novicios", oportunidad donde los esgrimistas del Club Esgrima Punta Arenas logran nuevamente mantener en alto el prestigio de la esgrima Magallánica con excelentes desempeños, consiguiendo subir a 17 de los 18 podios en disputa de todas las categorías en competencia ye n las armas de espada, florete y sable, dejando en evidencia que continúan siendo el mejor club de esgrima en la región de Magallanes por noveno año consecutivo conforme ranking oficial de la Federación Chilena de Esgrima y estar entre los mejores a nivel nacional.

La competencia de preveteranos y veteranos consiste en la participación de deportistas desde los 40 años en adelante, donde en su mayoría se trata de padres y/o apoderados a quienes se les incentiva a participar del deporte que realizan sus hijos, donde el club hace un esfuerzo importante en facilitarles equipamiento completo para que pueden experimentar en 1ra persona la actividad que realizan sus hijos, mientras que la competencia de la categoría "Novicios" se trata de deportistas desde los 13 años, quienes nunca han competido en torneos oficiales del ranking nacional, son deportistas que en su mayoría están aprendiendo e iniciándose en la disciplina, por lo que la competencia de novicios les da la oportunidad de ganar experiencia en competencias oficiales.

Felicitamos a todos los deportistas del Club Esgrima Punta Arenas por dejar en alto el prestigio de la esgrima Magallánica en el torneo nacional y a todos los familiares que los apoyan en esta hermosa disciplina olímpica.

Los resultados fueron los siguientes:

Espada femenino PreVeteranos

Marcela Bustamante Núñez 3° lugar

Gladys Alvarado Diaz 3° lugar

Yovana Cuevas Villa 6° lugar

Viviana Briones Saavedra 7° lugar

Espada masculino PreVeteranos

Cristian Gallardo Márquez 5° lugar

Danilo Araya Muñoz 6° lugar

Alejandro Chávez Alfaro 11° lugar

Víctor Muñoz Oyarzun 13° lugar

Jaime Mancilla Miralles 14° lugar

Gaspar Toledo Navarro 16° lugar

Espada femenino Veteranos1

Gladys Alvarado Diaz 2° lugar

Espada masculino Veteranos1

Cristian Gallardo Márquez 3° lugar

Alejandro Chávez Alfaro 6° lugar

Jaime Mancilla Miralles 7° lugar

Gaspar Toledo Navarro 8° lugar

Florete femenino PreVeteranos

Marcela Bustamante Núñez 1° lugar

Yovana Cuevas Villa 2° lugar

Viviana Briones Saavedra 3° lugar

Gladys Alvarado Diaz 3° lugar

Karen Cárcamo Diaz 5° lugar

(Podio completo del Club Esgrima Punta Arenas)

Florete masculino PreVeteranos

Jaime Mancilla Miralles 5° lugar

Cristian Gallardo Márquez 6° lugar

Danilo Araya Muñoz 8° lugar

Florete femenino Veteranos1

Gladys Alvarado Diaz 1° lugar

Florete masculino Veteranos1

Jaime Mancilla Miralles 3° lugar

Cristian Gallardo Márquez 3° lugar

Sable femenino PreVeteranos

Gladys Alvarado Diaz 1° lugar

Sable masculino PreVeteranos

Danilo Araya Muñoz 2° lugar

Jaime Mancilla Miralles 3° lugar

Sable femenino Veteranos1

Gladys Alvarado Diaz 1° lugar

Sable masculino Veteranos1

Jaime Mancilla Miralles 2° lugar

Espada femenino novicios

Viviana Briones Saavedra 3° lugar

Casandra Toledo Alvarado 6° lugar

Antonia Valdés Alarcón 7° lugar

Gabriela Ordoñez Cárcamo 8° lugar

Jennifer Ferrer Box 9° lugar

Eloisa De La Maza Gajardo 10° lugar

Espada masculina novicios

Víctor Muñoz Oyarzun 3° lugar

Diego Bustamante Bustamante 5° lugar

Cristhian Zúñiga Castillo 6° lugar

Florete femenino novicios

Antonia Valdés Alarcón 1° lugar

Casandra Toledo Alvarado 2° lugar

Viviana Briones Saavedra 3° lugar

Javiera Azaldegui Bahamonde 5° lugar

Eloisa De La Maza Gajardo 6° lugar

Jennifer Ferrer Box 7° lugar

Gabriela Ordoñez Cárcamo 8° lugar

Florete masculino novicios

Víctor Muñoz Oyarzun 2° lugar

Diego Bustamante Bustamante 3° lugar

Cristhian Zúñiga Castillo 5° lugar

Sable femenino novicios

Casandra Toledo Alvarado 3° lugar

Viviana Briones Saavedra 5° lugar

Jennifer Ferrer Box 6° lugar

Diego Bustamante Bustamante 6° lugar





