INDAP Y MALL ESPACIO URBANO PIONERO DAN EL VAMOS A LA TEMPORADA DE MERCADOS CAMPESINOS EN MAGALLANES

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de Magallanes y Espacio Urbano Pionero formalizaron un convenio de colaboración que consolida el trabajo conjunto que, desde hace al menos dos años, ha permitido que agricultoras locales comercialicen sus productos en uno de los polos comerciales más importantes de Punta Arenas.

Con esta firma se da el puntapié oficial a la temporada de la red de Mercados Campesinos de INDAP en Magallanes, una estrategia que busca desplegarse en distintas comunas y sectores de la ciudad para que más familias accedan a alimentos frescos, de origen conocido y producidos por la agricultura familiar campesina. Uno de los puntos más relevantes funciona precisamente en Mall Espacio Urbano Pionero, que se proyecta como nodo clave de esta red, llamada a sumar nuevos espacios y ferias campesinas a lo largo del territorio.

De viernes a domingo, entre las 10:30 y las 16:00 horas, doce campesinas usuarias de INDAP se instalan en el recinto con hortalizas frescas —lechugas, acelgas, repollos, rúcula, espinacas y ciboulette— además de zanahorias, papas, ajos, betarragas, huevos de campo, hierbas, plantas y algunos productos procesados de pequeña escala. Son alimentos sanos, de temporada, que muchas veces se cosechan el mismo día en sus huertas y predios y llegan directamente desde el campo a la mesa de las familias magallánicas.

Detrás de estos alimentos hay años de trabajo y capacitación. A través de los programas de INDAP, las agricultoras han fortalecido prácticas agroecológicas, incorporando manejos más sostenibles del suelo, uso responsable del agua, rotación de cultivos, control biológico de plagas y reciclaje de residuos orgánicos, entre otras acciones que permiten producir alimentos de calidad, con menos químicos y con fuerte arraigo en el territorio.

"Este mercado es el resultado de un trabajo largo, de muchas capacitaciones y del apoyo constante de INDAP. Para nosotras es muy importante que el mall confíe en la agricultura campesina y nos abra las puertas para mostrar lo que producimos en Magallanes", destacó Patricia Delgado, dirigenta campesina.

En la misma línea, Rosa Cárdenas, también dirigenta campesina, subrayó que "aquí la gente puede mirar a los ojos a quien siembra, cosecha y trae los productos. Eso genera confianza, ayuda a valorar el trabajo del campo y nos permite seguir sosteniendo a nuestras familias con precios justos".

El convenio establece que Espacio Urbano Pionero seguirá facilitando, de manera gratuita y en coordinación con INDAP, espacios de alto flujo para la instalación de ferias y puntos de venta de Mercado Campesino, así como actividades de difusión sobre origen de los alimentos, alimentación saludable y patrimonio agroalimentario regional. INDAP, por su parte, coordinará la participación de las y los agricultores, resguardará el cumplimiento de las normas sanitarias y apoyará acciones de promoción que fortalezcan la venta directa y el vínculo entre productores y consumidores.

"Como INDAP Magallanes queremos que las familias campesinas tengan cada vez más y mejores espacios para ofrecer sus productos directamente al consumidor, sin intermediarios, con precios justos y con la calidad que caracteriza a nuestra agricultura regional. Este convenio con Espacio Urbano Pionero nos permite acercar la huerta al carro de compras, reforzar la soberanía alimentaria y, al mismo tiempo, visibilizar el enorme esfuerzo que hay detrás de cada lechuga, cada tomate y cada huevo que llega a la mesa de las familias magallánicas", señaló el director regional de INDAP, Gabriel Zegers.

"Gracias a esta colaboración nos consolidamos como un socio clave de INDAP, ofreciendo un punto de comercialización directo y estable que acerca la huerta al carro de compras y apoya la economía local. Con este acuerdo aseguramos la continuidad del Mercado Campesino durante todo el año, para que nuestros vecinos sigan encontrando aquí productos frescos, de origen conocido, y para que más Mercados Campesinos se vayan consolidando en Magallanes", señaló Freddy Tapia, encargado del Mall Espacio Urbano Pionero.

