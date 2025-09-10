Punta Arenas,
10 de septiembre de 2025

GOBIERNO REGIONAL Y MINISTERIO DE AGRICULTURA FORTALECEN LA GANADERÍA FAMILIAR EN MAGALLANES

​ Se destacó el compromiso con la pequeña agricultura y la ganadería regional, especialmente frente a los desafíos que impone el cambio climático. ​

goreminagri
El Gobernador de Magallanes, Jorge Flies junto con la Seremi de Agricultura de Magallanes, Irene Ramírez, y  el director regional de INDAP, Gabriel Zegers, visitaron la parcela de don Armando Mancilla    beneficiario del cuarto concurso "Transferencia Emergencia Hídrica en Ayuda del Sector Pecuario Magallanes", financiado por el Gobierno Regional.

Esta iniciativa ha permitido concretar tres concursos anteriores y, en su cuarta versión, realizada en mayo, benefició a 50 ganaderos de toda la región con una inversión de $107.740.639, destinada al subsidio para la compra de alimentación suplementaria de ovinos y bovinos.

Gabriel Zegers, directo de Indap se refirió a la  alianza exitosa entre el Gobierno Regional, el Ministerio de Agricultura, la Seremi y el INDAP, que ha permitido beneficiar a numerosos productores con más de 35 millones de pesos para la compra de forraje. "Este apoyo llega en un momento clave, en plena época de pariciones, donde la alimentación es fundamental para asegurar una buena lactancia y un buen desarrollo de los animales. Lo destacable es que este forraje se está adquiriendo principalmente a productores locales, generando un círculo virtuoso para la región."

Bernardita Villalón de la comunidad indígena comunidad indígena, Ramón Villalonco de Agua Fresca expresó "Para nosotros fue una gran ayuda. Años anteriores nunca habíamos postulado porque pensábamos que nuestra cantidad de animales era muy mínima, pero gracias al incentivo del INDAP y de la Seremi de Agricultura decidimos hacerlo este año y logramos adjudicarnos. Habíamos invertido antes en comprar alimento, pero ya no teníamos la capacidad financiera para enfrentar estos meses más duros. Con estos fondos pudimos recuperar lo gastado y asegurar la alimentación en este período crítico de pariciones."

Por su parte Javier Ruiz, productor de Alfalfa del sector de Agua Fresca expresó: " hoy me tocó participar en esta instancia tan especial, porque pude ver el otro lado de la vereda. Nosotros, como familia, producimos forraje y en esta ocasión se lo entregamos a la familia Mancilla. Ver a sus animales alimentados y en buen estado realmente llena el corazón. Para este nuevo llamado esperamos volver a aportar forraje, no solo aquí, sino también en Natales, Punta Arenas y Puerto Williams. Estoy muy contento de ser parte de este quinto llamado que se viene."

El Gobernador Jorge Flies  manifestó que "La ganadería es parte de la identidad de Magallanes, pero hemos enfrentado serios problemas de sequía y acceso al agua. Gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura, el Gobierno Regional y el Core, hemos apoyado a pequeños y medianos productores con la compra de forraje y fomentado la siembra local de alfalfa y avena. Ya llevamos cuatro llamados y vamos por un último, siempre con el objetivo de fortalecer a la agricultura y ganadería familiar de la región."

Durante el encuentro, la Seremi de Agricultura, Irene Ramírez, anunció un nuevo llamado a concurso previsto para septiembre, invitando a los productores a participar y aprovechar estas herramientas de apoyo. El objetivo central es mitigar los efectos del cambio climático y el déficit hídrico sobre la actividad ganadera mediante un manejo más eficiente incorporando alimentación suplementaria al ganado en las épocas claves reproductivas.

Cabe destacar que estos cuatro llamados a concurso han sido posibles gracias a la propuesta técnica presentada por la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura al Gobierno Regional, la cual fue acogida y respaldada con un financiamiento total de $270.788.000. Con ello se busca enfrentar la disminución del crecimiento natural de las praderas, afectadas por la sequía, y dar un respaldo concreto a la ganadería regional.


“CONVERSAR NOS CONECTA”: MAGALLANES CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO CON HITO COMUNICACIONAL EN LA PLAZA DE ARMAS Y ENTREGA PLACA INFORMATIVA DE LÍNEA *4141

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

Foto estudiantes

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

Certificación Fosis

LA ALIANZA DEL SERNAMEG Y FOSIS POR BUENAS PRÁCTICAS LABORALES CON EQUIDAD DE GÉNERO EN MAGALLANES

ethanguon

ETHAN GUO ENTREGA MILLONARIA DONACIÓN A FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS PARA APOYAR A NIÑOS CON CÁNCER: “ESTÁN HACIENDO UN GRAN TRABAJO AQUÍ”

Mujer Indígena 1

SEREMIS DE LA MUJER Y DE AGRICULTURA ENCABEZARON CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA EN PUNTA ARENAS

