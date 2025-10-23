Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

23 de octubre de 2025

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ENTREGA NUEVAS SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES SOCIALES

​Las 18 agrupaciones de la comuna recibieron apoyo económico que suma más de $14 millones, en el marco del programa anual de subvenciones municipales.

ENTREGA DE SUBVENCIONES (4)

Un total de 18 organizaciones sociales de Punta Arenas fueron beneficiadas con una nueva entrega de subvenciones municipales, que en conjunto suman $14.223.698. La iniciativa forma parte del programa de apoyo anual que impulsa la Municipalidad para fortalecer el trabajo comunitario y fomentar la participación social en distintos ámbitos, como el deporte, la cultura, el folclor y la labor vecinal.

Entre las entidades favorecidas se encuentran el Club Deportivo Lotus Punta Arenas, la Junta de Vecinos Villa Torres del Paine, la Agrupación de Mujeres con Discapacidad (Amudis), el Club de Cueca Vientos Australes, el Taller Creciendo Juntas, Mujeres Creadoras del Fin del Mundo, el Club Deportivo Rugby Universidad de Magallanes y la Junta de Vecinos N°41 Villa Las Nieves, entre otras.

Con esta entrega, la Municipalidad de Punta Arenas suma 205 subvenciones otorgadas durante 2025, con un monto total disponible de $171.074.000, cifra que representa un aumento respecto del año anterior, cuando se distribuyeron 189 subvenciones por $156 millones.

Durante la ceremonia, el alcalde Claudio Radonich destacó la importancia de este programa, que busca acompañar y fortalecer el trabajo de las agrupaciones locales. "Continuamos y es muy emocionante ver cómo nuestros dirigentes se ponen muy contentos, porque hay muchos planes que tienen y este dinero va a ser fundamental para completar este trabajo que hacen todo el año. Esta es una pequeña contribución que hace la Municipalidad de manera unánime. El Concejo las aprueba con un número récord tanto de fondos como de grupos beneficiados este año".

El jefe comunal enfatizó además que el proceso es "transparente, abierto y pensado para facilitar la labor de los dirigentes", subrayando que el municipio acompaña a las agrupaciones en la correcta ejecución de los recursos.

Las organizaciones beneficiadas también valoraron este apoyo. Rosa Oyarzún, presidenta de la Agrupación Folklórica de Adultos Mayores Sonia Miranda, expresó su gratitud: "Esto es algo muy anhelado. Doy gracias a la Municipalidad y a mi alcalde, porque siempre nos ha ayudado. Esta platita es para comprar género y vestimenta para mis compañeros, que tienen hasta 85 años. Somos 30 personas y queremos tener una linda presentación para seguir difundiendo el folclor".

Por su parte, Norma Mella, representante de las agrupaciones Mujeres Creadoras del Fin del Mundo y Norma Nuestra Esperanza, destacó el valor que tiene recibir este respaldo por primera vez. "Vamos a usar esto para comprar utensilios y materiales para nuestros talleres. En Mujeres Creadoras somos un grupo nuevo, y esta es nuestra primera subvención. También haremos talleres de manualidades en la agrupación de adultos mayores. Agradecemos al Concejo Municipal y al alcalde Claudio Radonich por esta ayuda que es muy significativa para nosotros".

La Municipalidad de Punta Arenas realizará una última entrega de subvenciones en los próximos días, completando así el total de agrupaciones beneficiadas durante 2025. El programa ha sido reconocido por su impacto en el fortalecimiento de la vida comunitaria y en la promoción de nuevas organizaciones que se integran cada año a este proceso.


pdiincautacocaina

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA 4,2 KILOS DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA Y DETIENE A UN SUJETO POR TRÁFICO DE DROGAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ENTREGA NUEVAS SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES SOCIALES

Leer Más

​Las 18 agrupaciones de la comuna recibieron apoyo económico que suma más de $14 millones, en el marco del programa anual de subvenciones municipales.

​Las 18 agrupaciones de la comuna recibieron apoyo económico que suma más de $14 millones, en el marco del programa anual de subvenciones municipales.

ENTREGA DE SUBVENCIONES (4)
nuestrospodcast
imagen 5

PRIMER PAGO DEUDA HISTÓRICA: “DESPUÉS DE 44 AÑOS SE NOS HACE JUSTICIA”

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
ENTREGA DE SUBVENCIONES (4)

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ENTREGA NUEVAS SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES SOCIALES

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTRNANCIA INSAFA-MB

ESTUDIANTES DE INSAFA Y LICEO MARÍA BEHETY FINALIZARON ALTERNANCIA EN SANTO TOMÁS CON CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
cuerpoymovimiento

MÁS DE 400 ESTUDIANTES DARÁN VIDA A LA 4° VERSION DE “CUERPO, MENTE Y MOVIMIENTO”

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250