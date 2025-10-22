MAGALLANES CELEBRA LA SEMANA DE LAS MIPYMES Y COOPERATIVAS 2025 CON FOCO EN EL TRABAJO ASOCIATIVO Y PUERTO NATALES SERÁ ESCENARIO DE LA FERIA PYME SERCOTEC ESTE FIN DE SEMANA

Esta mañana, en conversación con el comunicador en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la directora regional de Sercotec, Natasha Alarcón, entregó detalles sobre las actividades que se desarrollan en el marco de la Semana de las Mipymes y Cooperativas 2025 en la región de Magallanes.

Alarcón explicó que esta conmemoración contempla una serie de charlas, ferias y certificaciones que buscan fortalecer el trabajo asociativo y reconocer el rol que cumplen las micro, pequeñas y medianas empresas, junto a las cooperativas, en el desarrollo regional. “Tenemos preparadas dos actividades muy importantes: la certificación de nuestros beneficiarios de programas como Crece, Capital Semilla Prende, Ruta Digital, Capital Pioneras y Almacenes de Chile, que en conjunto significan una inversión pública de 571 millones de pesos para 116 personas en la región”, señaló.

La directora regional añadió que la semana culminará con la Feria Pyme Sercotec en Puerto Natales, programada para este viernes 24 y sábado 25 de octubre en el gimnasio Esmeralda. En la actividad participarán 26 expositores, de los cuales el 80% son mujeres, quienes podrán exhibir y comercializar sus productos. “Culminaremos la semana inaugurando la Feria Pyme Sercotec en Puerto Natales, donde más de 25 empresas regionales podrán exhibir y comercializar sus productos”, destacó Alarcón.

De esta forma, Sercotec busca seguir impulsando el desarrollo y la visibilidad de las empresas locales, promoviendo el trabajo colaborativo y la innovación como motores del crecimiento económico en Magallanes.



