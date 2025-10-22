“TENEMOS QUE ORDENAR Y LIMPIAR ESTE DEBATE”: SEREMI ANDRO MIMICA POR EXPROPIACIÓN DEL CLUB HÍPICO

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Seremi de Gobierno de Magallanes, Andro Mimica Guerrero, abordó diversos temas de interés público, entre ellos la reciente renuncia del ministro de Energía, la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas y el balance del ATTA 2025 desarrollado en Puerto Natales.

Respecto a la salida del titular de Energía, Mimica reconoció que “evidentemente se ocasionó una problemática importante para la ciudadanía”, refiriéndose al debate por la reposición de los recursos comprometidos en materia tarifaria. Explicó que la ley mandata fijar las tarifas dos veces al año, y si bien “se puede hacer, ad portas de elecciones vemos inviable que esto se pueda realizar”. En ese sentido, añadió que “no hay espacio ni tiempo parlamentario ni político que nos permita restituir estos montos antes de enero de 2026”.

En relación con la expropiación del Club Hípico y el traspaso de 10 mil millones de pesos desde el Gobierno Regional al Ministerio de Vivienda, el vocero regional fue enfático en señalar que “tenemos que ordenar y limpiar este debate”, ya que, a su juicio, “se ha dañado una gran iniciativa”. Mimica destacó que el objetivo es “recuperar un parque de más de 20 hectáreas en el interior de la ciudad para devolvérselo a los ciudadanos”, recalcando que “esta no es primera vez que el Estado de Chile intenta recuperar este espacio público”. “No solamente buscamos tener un parque a disposición de los vecinos, estamos ganando un espacio público que va a estar a disposición de la ciudadanía”, enfatizó.

Finalmente, el Seremi de Gobierno también realizó un balance positivo del encuentro internacional ATTA 2025 realizado en Puerto Natales, destacando el posicionamiento de la región como un destino de turismo de aventura reconocido a nivel mundial, así como la coordinación entre los distintos actores públicos y privados que participaron en el evento.





