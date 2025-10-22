Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

22 de octubre de 2025

“TENEMOS QUE ORDENAR Y LIMPIAR ESTE DEBATE”: SEREMI ANDRO MIMICA POR EXPROPIACIÓN DEL CLUB HÍPICO

Buenos días región.

seremimimimca

En el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el Seremi de Gobierno de Magallanes, Andro Mimica Guerrero, abordó diversos temas de interés público, entre ellos la reciente renuncia del ministro de Energía, la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas y el balance del ATTA 2025 desarrollado en Puerto Natales.

Respecto a la salida del titular de Energía, Mimica reconoció que “evidentemente se ocasionó una problemática importante para la ciudadanía”, refiriéndose al debate por la reposición de los recursos comprometidos en materia tarifaria. Explicó que la ley mandata fijar las tarifas dos veces al año, y si bien “se puede hacer, ad portas de elecciones vemos inviable que esto se pueda realizar”. En ese sentido, añadió que “no hay espacio ni tiempo parlamentario ni político que nos permita restituir estos montos antes de enero de 2026”.

En relación con la expropiación del Club Hípico y el traspaso de 10 mil millones de pesos desde el Gobierno Regional al Ministerio de Vivienda, el vocero regional fue enfático en señalar que “tenemos que ordenar y limpiar este debate”, ya que, a su juicio, “se ha dañado una gran iniciativa”. Mimica destacó que el objetivo es “recuperar un parque de más de 20 hectáreas en el interior de la ciudad para devolvérselo a los ciudadanos”, recalcando que “esta no es primera vez que el Estado de Chile intenta recuperar este espacio público”. “No solamente buscamos tener un parque a disposición de los vecinos, estamos ganando un espacio público que va a estar a disposición de la ciudadanía”, enfatizó.

Finalmente, el Seremi de Gobierno también realizó un balance positivo del encuentro internacional ATTA 2025 realizado en Puerto Natales, destacando el posicionamiento de la región como un destino de turismo de aventura reconocido a nivel mundial, así como la coordinación entre los distintos actores públicos y privados que participaron en el evento.




seremimimimca

“TENEMOS QUE ORDENAR Y LIMPIAR ESTE DEBATE”: SEREMI ANDRO MIMICA POR EXPROPIACIÓN DEL CLUB HÍPICO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PDI PUNTA ARENAS INCAUTA 4,2 KILOS DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA Y DETIENE A UN SUJETO POR TRÁFICO DE DROGAS

Leer Más

​En el procedimiento fue detenido un hombre de nacionalidad colombiana, de 22 años, por el delito de tráfico ilícito de drogas. Este miércoles fue formalizado y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.

​En el procedimiento fue detenido un hombre de nacionalidad colombiana, de 22 años, por el delito de tráfico ilícito de drogas. Este miércoles fue formalizado y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva.

pdiincautacocaina
nuestrospodcast
roboticaestudiantes

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CAPITÁN JUAN LADRILLERO OBTUVIERON OCTAVO LUGAR EN COMPETENCIA INTERNACIONAL DE ROBÓTICA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
ATTA25

GREMIOS DE TURISMO DE MAGALLANES DESTACAN BALANCE POSITIVO TRAS LA CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO AVENTURA – ATTA 2025

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
directorasercotec

MAGALLANES CELEBRA LA SEMANA DE LAS MIPYMES Y COOPERATIVAS 2025 CON FOCO EN EL TRABAJO ASOCIATIVO Y PUERTO NATALES SERÁ ESCENARIO DE LA FERIA PYME SERCOTEC ESTE FIN DE SEMANA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
paliativonatales

UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS Y ALIVIO DEL DOLOR EN NATALES BRINDA ATENCIÓN CENTRADA EN EL PACIENTE Y SU FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250