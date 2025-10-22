Punta Arenas,
POLAR EN EL DEPORTE: PROMOVIENDO EL CRECIMIENTO DEL HOCKEY INDOOR EN LA REGIÓN

POLAR EN EL DEPORTE

WhatsApp Image 2025-10-20 at 5

​En una nueva edición de Polar en el Deporte, el comunicador Eloy Lara conversó con la profesora Loreto Jara y las jóvenes deportistas Javiera Gamboa y Maithe Aros, integrantes del Punta Arenas Hockey Club, quienes compartieron su experiencia y visión sobre el desarrollo del hockey indoor en la región de Magallanes. 

 Durante la entrevista, las invitadas destacaron los múltiples beneficios que entrega la práctica de este deporte, tanto en el ámbito físico como en el formativo. “El hockey fomenta el trabajo en equipo, la disciplina y la perseverancia, valores fundamentales para nuestros estudiantes y deportistas”, señaló la profesora Loreto Jara. 

 Las alumnas Javiera y Maithe, por su parte, relataron cómo ha sido su experiencia en el club, donde entrenan constantemente para fortalecer sus habilidades y representar con orgullo a Punta Arenas en distintas competencias. Además, enfatizaron en la importancia de que más jóvenes se sumen a la disciplina, contribuyendo al crecimiento y posicionamiento del hockey indoor en la región. 

 El espacio también sirvió para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el deporte regional, entre ellos la necesidad de contar con mayor infraestructura y apoyo para la formación deportiva.



CLUB DEPORTIVO PRESIDENTE CARLOS IBÁÑEZ: CASI MEDIO SIGLO FORMANDO NUEVAS GENERACIONES EN EL FÚTBOL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL CELEBRA DÍA DE LA REGIÓN CON DISTINCIÓN A CIUDADANO ILUSTRE GERMÁN GENSKOWSKI Y VOTACIÓN POR EL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA WILLIAMS

Leer Más

​El reconocimiento de Ciudadano Ilustre fue otorgado por el Consejo de Ciudadanos Ilustres de Magallanes y de la Antártica Chilena.

​El reconocimiento de Ciudadano Ilustre fue otorgado por el Consejo de Ciudadanos Ilustres de Magallanes y de la Antártica Chilena.

PATRICIA

AGRICULTORA MAGALLÁNICA LLEVA EL SABOR DEL CALAFATE A LA EXPOMUNDORURAL EN SANTIAGO

ALTRNANCIA INSAFA-MB

ESTUDIANTES DE INSAFA Y LICEO MARÍA BEHETY FINALIZARON ALTERNANCIA EN SANTO TOMÁS CON CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN

100% LUCES LED (6)

PUNTA ARENAS LOGRA EL 100% DE ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGÍA LED

CHARLA MOSTRARÁ QUE LA ANTÁRTICA ARDIÓ EN INCENDIOS FORESTALES HACE MILLONES DE AÑOS

Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.