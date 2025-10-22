POLAR EN EL DEPORTE: PROMOVIENDO EL CRECIMIENTO DEL HOCKEY INDOOR EN LA REGIÓN

​En una nueva edición de Polar en el Deporte, el comunicador Eloy Lara conversó con la profesora Loreto Jara y las jóvenes deportistas Javiera Gamboa y Maithe Aros, integrantes del Punta Arenas Hockey Club, quienes compartieron su experiencia y visión sobre el desarrollo del hockey indoor en la región de Magallanes.

Durante la entrevista, las invitadas destacaron los múltiples beneficios que entrega la práctica de este deporte, tanto en el ámbito físico como en el formativo. “El hockey fomenta el trabajo en equipo, la disciplina y la perseverancia, valores fundamentales para nuestros estudiantes y deportistas”, señaló la profesora Loreto Jara.

Las alumnas Javiera y Maithe, por su parte, relataron cómo ha sido su experiencia en el club, donde entrenan constantemente para fortalecer sus habilidades y representar con orgullo a Punta Arenas en distintas competencias. Además, enfatizaron en la importancia de que más jóvenes se sumen a la disciplina, contribuyendo al crecimiento y posicionamiento del hockey indoor en la región.

El espacio también sirvió para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el deporte regional, entre ellos la necesidad de contar con mayor infraestructura y apoyo para la formación deportiva.







