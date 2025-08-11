KARATE EN MAGALLANES: TRADICIÓN, TRABAJO FUNCIONAL Y NUEVAS GENERACIONES

​Este lunes 11 de agosto, el programa “Polar en el Deporte” puso en el centro de la conversación al karate regional, contando con la participación de Jorge Barría y Daniel Cárdenas, técnicos de la disciplina, junto a las destacadas deportistas Antonia Villa y Renata Peñafiel.

Durante el espacio, los invitados compartieron el origen y evolución del karate, repasando su llegada a la región y cómo se ha consolidado como una alternativa deportiva que no solo desarrolla habilidades físicas, sino también valores como la disciplina, el respeto y la perseverancia.

Uno de los puntos destacados fue la importancia del trabajo funcional en el entrenamiento, clave para mejorar el rendimiento, prevenir lesiones y potenciar las capacidades de los deportistas, especialmente en jóvenes que combinan la práctica del karate con sus estudios.

La conversación también abordó los desafíos que enfrenta la disciplina en Magallanes, desde la formación de nuevas generaciones hasta la proyección de sus exponentes a competencias nacionales e internacionales.

Con un equipo técnico comprometido y deportistas motivados, el karate sigue sumando pasos firmes en la región, consolidándose como un referente del deporte magallánico.







