11 de agosto de 2025

KARATE EN MAGALLANES: TRADICIÓN, TRABAJO FUNCIONAL Y NUEVAS GENERACIONES

Polar en el  Deporte

WhatsApp Image 2025-08-11 at 5

​Este lunes 11 de agosto, el programa “Polar en el Deporte” puso en el centro de la conversación al karate regional, contando con la participación de Jorge Barría y Daniel Cárdenas, técnicos de la disciplina, junto a las destacadas deportistas Antonia Villa y Renata Peñafiel. 

 Durante el espacio, los invitados compartieron el origen y evolución del karate, repasando su llegada a la región y cómo se ha consolidado como una alternativa deportiva que no solo desarrolla habilidades físicas, sino también valores como la disciplina, el respeto y la perseverancia. 

 Uno de los puntos destacados fue la importancia del trabajo funcional en el entrenamiento, clave para mejorar el rendimiento, prevenir lesiones y potenciar las capacidades de los deportistas, especialmente en jóvenes que combinan la práctica del karate con sus estudios. 

 La conversación también abordó los desafíos que enfrenta la disciplina en Magallanes, desde la formación de nuevas generaciones hasta la proyección de sus exponentes a competencias nacionales e internacionales. 

 Con un equipo técnico comprometido y deportistas motivados, el karate sigue sumando pasos firmes en la región, consolidándose como un referente del deporte magallánico.




KENSHOKAN PUNTA ARENAS SUMA MEDALLAS EN IMPORTANTE TORNEO NACIONAL DE KARATE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
TRIBUNAL DECRETA SALIDA ALTERNATIVA PARA ETHAN GUO: DONARÁ DINERO A UNA FUNDACIÓN Y TENDRÁ PROHIBICIÓN DE INGRESO AL PAÍS

Leer Más

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

boricfotopresidencia

"LA DESINFORMACIÓN ES UN PELIGRO": BORIC RESPONDE A LA OPOSICIÓN CON RESULTADOS DE EXÁMENES DE DROGAS

Noticias
Destacadas
boricfotopresidencia

"LA DESINFORMACIÓN ES UN PELIGRO": BORIC RESPONDE A LA OPOSICIÓN CON RESULTADOS DE EXÁMENES DE DROGAS

Aguas Magallanes
LUNA Y SU BANDA

GASPAR LUNA REPRESENTARÁ A MAGALLANES EN EL FESTIVAL ROCKÓDROMO DE VALPARAÍSO 2025

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CI Natales 1

ESTUDIANTES DEL LICEO POLITÉCNICO LUIS CRUZ MARTÍNEZ DE NATALES CONVERSARON SOBRE DAÑO TRANSGENERACIONAL Y SITIOS DE MEMORIA

logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas