Punta Arenas,
4 de septiembre de 2025

KARATE MAGALLÁNICO: DOJO JIYUKAN PUERTO NATALES ARRASÓ EN LA II COPA NIHON ARAUCANÍA CON 13 MEDALLAS

​Los nueve competidores del Dojo Jiyukan Puerto Natales, liderados por la sensei Rosana Asencio, se subieron al podio, demostrando el gran nivel del karate en la región de Magallanes.

karatejiyukan

El Dojo Jiyukan de Puerto Natales, liderado por la Sensei Rosana Asencio, 3° Dan JKA, ha demostrado un desempeño excepcional en la II Copa Nihon Araucanía en Temuco. La delegación de nueve competidores se enfrentó a 30 escuelas y un total de 330 participantes, logrando que cada uno de sus atletas subiera al podio.

Un viaje lleno de éxito y orgullo

Con un esfuerzo notable, el equipo del Dojo Jiyukan de Puerto Natales ha representado con orgullo a su ciudad y a la región de Magallanes. El balance de la competición es impresionante: 13 medallas en total, con un desglose de 4 de oro, 6 de plata y 3 de bronce.

Podio de Medallistas

Oro

  • Emilia Soto (9-10 años) en Kata y Kumite

  • Francisca Escobar (11-12 años) en Kata

  • Antonella Miranda (11-12 años) en Kumite

Plata

  • Mayra Oyarzo (15-16 años) en Kata, categoría Danes

  • Joshua Bustamante (16-17 años) en Kata, categoría avanzados

  • Antonella Miranda (11-12 años) en Kata

  • Isidora Baez (13-14 años) en Kata

  • Emilio Zúñiga (11-12 años) en Kata

  • Fabiola Aro (29-39 años) en Kata

Bronce

  • Emilio Zúñiga (11-12 años) en Kumite

  • Francisca Escobar (11-12 años) en Kumite

  • Rodrigo Tenorio (11-12 años) en Kata

Este logro es un testimonio del arduo trabajo y dedicación de los competidores, su sensei, y el invaluable apoyo de los padres y la comunidad de Puerto Natales. ¡Felicidades a todo el equipo por este gran triunfo!


GOBIERNO REANUDA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA ÚLTIMA ESPERANZA CON INVERSIÓN SUPERIOR A $7.500 MILLONES

TRANSPORTISTAS INICIAN CARAVANA DE 3.200 KILÓMETROS PARA EXIGIR RUTA AUSTRAL

Leer Más

​La iniciativa busca entregar en La Moneda una carta firmada por autoridades de Magallanes, Aysén y Los Lagos, solicitando la habilitación definitiva de la Carretera Austral como corredor de abastecimiento.

nuestrospodcast
jornadacancer

SEGUNDA JORNADA REGIONAL DE CÁNCER REFUERZA LA COORDINACIÓN DE LA RED ONCOLÓGICA EN MAGALLANES CON FOCO EN EL CÁNCER DE MAMA

carabinerosretiro

SUBOFICIALES MAYORES EN RETIRO VISITAN LA ZONA MAGALLANES

encuentrosatemporales

“ENCUENTROS ATEMPORALES” AVANZA EN MAGALLANES COMO MODELO DE ARTICULACIÓN CULTURAL Y TERRITORIAL

tokio-023

MINISTRO PARDOW CONCRETA AGENDA DE ACTIVIDADES EN JAPÓN PARA DIFUNDIR AVANCES DE CHILE EN ENERGÍAS RENOVABLES E HIDRÓGENO VERDE

