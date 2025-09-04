4 de septiembre de 2025
KARATE MAGALLÁNICO: DOJO JIYUKAN PUERTO NATALES ARRASÓ EN LA II COPA NIHON ARAUCANÍA CON 13 MEDALLAS
Los nueve competidores del Dojo Jiyukan Puerto Natales, liderados por la sensei Rosana Asencio, se subieron al podio, demostrando el gran nivel del karate en la región de Magallanes.
El Dojo Jiyukan de Puerto Natales, liderado por la Sensei Rosana Asencio, 3° Dan JKA, ha demostrado un desempeño excepcional en la II Copa Nihon Araucanía en Temuco. La delegación de nueve competidores se enfrentó a 30 escuelas y un total de 330 participantes, logrando que cada uno de sus atletas subiera al podio.
Un viaje lleno de éxito y orgullo
Con un esfuerzo notable, el equipo del Dojo Jiyukan de Puerto Natales ha representado con orgullo a su ciudad y a la región de Magallanes. El balance de la competición es impresionante: 13 medallas en total, con un desglose de 4 de oro, 6 de plata y 3 de bronce.
Podio de Medallistas
Oro
Emilia Soto (9-10 años) en Kata y Kumite
Francisca Escobar (11-12 años) en Kata
Antonella Miranda (11-12 años) en Kumite
Plata
Mayra Oyarzo (15-16 años) en Kata, categoría Danes
Joshua Bustamante (16-17 años) en Kata, categoría avanzados
Antonella Miranda (11-12 años) en Kata
Isidora Baez (13-14 años) en Kata
Emilio Zúñiga (11-12 años) en Kata
Fabiola Aro (29-39 años) en Kata
Bronce
Emilio Zúñiga (11-12 años) en Kumite
Francisca Escobar (11-12 años) en Kumite
Rodrigo Tenorio (11-12 años) en Kata
Este logro es un testimonio del arduo trabajo y dedicación de los competidores, su sensei, y el invaluable apoyo de los padres y la comunidad de Puerto Natales. ¡Felicidades a todo el equipo por este gran triunfo!
