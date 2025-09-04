KARATE MAGALLÁNICO: DOJO JIYUKAN PUERTO NATALES ARRASÓ EN LA II COPA NIHON ARAUCANÍA CON 13 MEDALLAS

El Dojo Jiyukan de Puerto Natales, liderado por la Sensei Rosana Asencio, 3° Dan JKA, ha demostrado un desempeño excepcional en la II Copa Nihon Araucanía en Temuco. La delegación de nueve competidores se enfrentó a 30 escuelas y un total de 330 participantes, logrando que cada uno de sus atletas subiera al podio.

Un viaje lleno de éxito y orgullo

Con un esfuerzo notable, el equipo del Dojo Jiyukan de Puerto Natales ha representado con orgullo a su ciudad y a la región de Magallanes. El balance de la competición es impresionante: 13 medallas en total, con un desglose de 4 de oro, 6 de plata y 3 de bronce.

Podio de Medallistas

Oro

Emilia Soto (9-10 años) en Kata y Kumite

Francisca Escobar (11-12 años) en Kata

Antonella Miranda (11-12 años) en Kumite

Plata

Mayra Oyarzo (15-16 años) en Kata, categoría Danes

Joshua Bustamante (16-17 años) en Kata, categoría avanzados

Antonella Miranda (11-12 años) en Kata

Isidora Baez (13-14 años) en Kata

Emilio Zúñiga (11-12 años) en Kata

Fabiola Aro (29-39 años) en Kata

Bronce

Emilio Zúñiga (11-12 años) en Kumite

Francisca Escobar (11-12 años) en Kumite

Rodrigo Tenorio (11-12 años) en Kata

Este logro es un testimonio del arduo trabajo y dedicación de los competidores, su sensei, y el invaluable apoyo de los padres y la comunidad de Puerto Natales. ¡Felicidades a todo el equipo por este gran triunfo!

