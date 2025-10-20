PODIUM PARA PUNTA ARENAS EN EL NACIONAL DE HOCKEY ARGENTINO 2025

​Bajo la organización de la Asociación Santacruceña y con el aval y la fiscalización de la Confederación Argentina (CAH), se efectuó entre los días 16 y 19 de octubre el Campeonato Argentino de Clubes de Hockey Pista, en el cual solo un equipo regional y chileno es participe de este Gran Torneo ya que pertenece a la Liga Santacruceña de este deporte.

Treinta y siete son los equipos que participaron en total en este certamen entre categorías Sub-14 y Sub-16. Veinte de estos lo hicieron en Sub-14, ocho en la categoría A y los restantes doce en la B.



El logro representa otro enorme paso para el hockey pista Regional y sobre para el club PAHC, recordando al 2ª Lugar obtenido el año pasado en la categoría Sub16 en el Torneo Nacional Argentino en Comodoro Rivadavia, así que sigue sumando talentos y conquistas en el ámbito Patagónico e Internacional de este deporte.



Las protagonistas



Recordemos que el representativo magallánico ante la falta de equipos y competencias en nuestra ciudad, participa permanentemente en la Asociación Santacruceña de Hockey, lo que le significa el sacrificio de viajar constantemente a la provincia argentina.



El plantel, dirigido por Loreto Jara e integrado por Victoria Albornoz, Maite Aros, Arantza Beltran, Javiera Gamboa, Rafaela Knapp Lorenza Pérez , Pascale Saquel, Adela Tafra, Antonia Vasquez y Simone Willemsen, consiguió ganar la disputa del Tercer puesto en el Podium venciendo al Club Yoppen de Rio Grande gracias a la estrategia planteada y al esfuerzo y concentración de las jugadoras que lo dieron todo hasta el último minuto , imponiéndose en el marcador 5-1.

Además de este gran tercer Lugar obtenido, Mención adicional es para Javiera Gamboa , que fue elegida Mejor Portera del Torneo en la Categoría Sub14 B.



Loreto Jara, entrenadora del equipo, expresó su satisfacción por el trabajo realizado. “Estamos contentas con lo realizado. Fuimos el único equipo chileno participante”, enfatizó.





Ya anteriormente nos había señalado que “son años de esfuerzo por parte de las niñas y sus familias, donde hemos puesto corazón y pasión por este deporte, además hemos invertido en clínicas deportivas presenciales impartidas con un técnico que integró al equipo de entrenadores de la Selección Nacional Argentina Adulta de Hockey Pista ganadora de un Panamericano y participes de Mundiales”.



“Viajar constantemente a la provincia de Santa Cruz, donde se juegan los partidos de la liga, y venir todos los años al Nacional no es menor y sólo con el apoyo económico de las familias de las jugadoras. Hoy vemos con orgullo los resultados que estamos obteniendo, el sacrificio realizado por todos, está dando resultados y esperamos poder seguir avanzando”.



Finalmente, una vez más se consolida la presencia de este Club PAHC en la Liga de Hockey Pista Indoor en el país Trasandino.



