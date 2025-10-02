Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

2 de octubre de 2025

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA, DEPORTE Y CULTURA LIDERAN LOS PROYECTOS 2025 DE LOS FONDOS CONCURSABLES DE ENAP

Se presentaron 142 iniciativas, de las cuales 29 se adjudicarán recursos de la estatal. Además, un 66% de las organizaciones ganadoras postularon por primera vez.

fondosenap

​Desde la formación para una panadería comunitaria hasta la instalación de un estanque de combustible para Bomberos en Laguna Blanca; así de variados son los proyectos que este año recibirán financiamiento de los fondos concursables Enap Impulsa.

En total, se presentaron 142 organizaciones, de las cuales 66 pasaron a la etapa de evaluación y 29 resultados seleccionadas y cuyas iniciativas recibirán un apoyo total de $157 millones.

En el desglose, los proyectos seleccionados abarcan cuatro comunas de la región: Punta Arenas (20), Puerto Natales (7), Porvenir (1) y, por primera vez, Laguna Blanca (1). “Estamos muy contentos con la convocatoria, por la confianza de las organizaciones en nuestros recursos que benefician directamente en los territorios donde están presentes, cubriendo las necesidades que surgen en sus espacios y áreas de acción”, expresó el jefe de la Unidad de Comunidades de Enap Magallanes, Alfonso Pacheco.

También relevó la cantidad de participantes por primera vez. “Cada año aumentamos el número de quienes se suman y en esta versión alcanzamos un 66% de nuevas organizaciones con proyectos adjudicados, lo que nos alegra porque ampliamos nuestro impacto”, dijo.

Respecto de los ejes a los cuales postulan mayoritariamente, Infraestructura Comunitaria sigue teniendo una alta demanda, seguido de Deporte y Cultura, luego Fortalecimiento de Capacidades y, finalmente, Protección Ambiental y Reciclaje. De los 29 proyectos seleccionados, 11 son del primer eje, destacando el mejoramiento de sedes vecinales y el apoyo a Bomberos de Laguna Blanca, con la instalación de un estanque de combustible -que les dará mayor autonomía- y casilleros adecuados para resguardar sus equipos de emergencia.

En Deporte y Cultura se presentaron 12 iniciativas, abarcando disciplinas como ajedrez, fútbol, básquetbol y taekwando. En Fortalecimiento de Capacidades se adjudicaron cuatro proyectos, destacando una panadería comunitaria que capacitará a personas en la elaboración de pan y venta a bajo costo, y una batucada que podrá aprender confección de vestuario.

Finalmente, en el eje Protección Ambiental y Reciclaje figuran dos iniciativas, ambas en Puerto Natales, las cuales implicarán una segunda etapa de instalación de paneles fotovoltaicos en la Escuela de Seno Obstrucción y la plantación de árboles nativos en Puerto Natales.

La entrega de los respectivos convenios será próximamente, concretando aportes que van desde los 3 millones a 5 millones de pesos, en el caso de los ejes Deporte y Cultura, y Fortalecimiento de capacidades; mientras que, para Infraestructura Comunitaria y Protección Ambiental y Reciclaje, los monos fluctúan entre los 3 y 8 millones de pesos.

Las organizaciones seleccionadas este año son:

-Novena Compañía Bomba Laguna Blanca
-Club Kotaix
-Fundación Arte de la Patagonia Austral
-Agrupación Bordes Costeros Sector Agua Fresca
-Consejo Vecinal de Desarrollo Barrio Juan Pablo II
-Colectivo de Artes Matices
-Agrupación Arte y Cultura Porvenir
-Agrupación de Cuidadoras y Discapacidades Diferentes Luchadoras Incansables
-Club Deportivo Esmeralda
-Amigos del Centro Juan Wesley
-Centro de Padres Seno Obstrucción
-Círculo SOm y SOF del Ejército en Retiro Héctor N. Valenzuela Riquelme
-Club Deportivo El Pingüino
-Taller y Manualidades Manitos de Oro
-Club Social y Deportivo Natales
-El Natalino
-Escuela Batucada Timbalada Do Sur
-JJVV N°48 Manuel Bulnes
-JJVV Cecil Rasmussen
-JJVV N°11 Arturo Prat
-JJVV N°19 Eusebio Lillo
-JJVV N°28 Cerro de la Cruz
-JJVV N°36 El Pingüino
-JJVV Juan Pablo II
-JJVV N°41 Aves de la Patagonia
-Club Deportivo Taekwondo ILYO
-Club Academia Dance Estudio AGINDA
-Club de Ajedrez Universidad de Magallanes
-Centro de Padres Jardín Los Cisnes



fondosenap

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA, DEPORTE Y CULTURA LIDERAN LOS PROYECTOS 2025 DE LOS FONDOS CONCURSABLES DE ENAP

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

Leer Más

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

RP 6
nuestrospodcast
h2vchilerecorte

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR 336
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
BANNER TARAGUI GIF
h2vchilerecorte

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

CROSUR 336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
detenidoscentauro

EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
cadenanacionalboroc

MÁS CARABINEROS, LA MAYOR INVERSIÓN EN EL GES Y AUMENTO DE VIVIENDAS: EL DETALLE DEL PRESUPUESTO 2026

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250